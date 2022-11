F1 AO VIVO: Acompanhe o TL1 para o GP de Abu Dhabi em Tempo Real

12:00 Nesta sessão em Yas Marina teremos vários rostos novos durante o treino:

Red Bull: Liam Lawson no lugar de Max Verstappen

Ferrari: Robert Shwartzman no lugar de Carlos Sainz

McLaren: Pato O'Ward no lugar de Lando Norris

Alpine: Jack Doohan no lugar de Fernando Alonso

Alfa Romeo: Robert Kubica no lugar de Zhou Guanyu

Aston Martin: Felipe Drugovich no lugar de Lance Stroll

Williams: Logan Sargeant no lugar de Nicholas Latifi

Haas: Pietro Fittipaldi no lugar de Mick Schumacher