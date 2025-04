A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou que os híbridos continuarão a ser um elemento-chave de qualquer futuro regulamento de unidades de potência da Fórmula 1, depois de manter conversas exploratórias no Bahrein.

As partes interessadas da F1 se reuniram na manhã de sexta-feira para discutir as futuras opções de motores, depois que o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, liderou os apelos para que se considerasse uma mudança em direção às unidades de potência V10, com perguntas se os regulamentos de motores de 2026 poderiam ou não ser reduzidos.

A reunião foi organizada por Ben Sulayem e contou com a presença do CEO da F1, Stefano Domenicali, bem como de todos os fabricantes de motores de 2026, pessoalmente ou remotamente, com representantes da Mercedes, Ferrari, Red Bull - Ford, Audi, Honda e Cadillac.

Foi acordado que as discussões sobre os V10s serão deixadas de lado por enquanto, já que todas as partes se comprometeram com os regulamentos híbridos de 2026 que atraíram a Audi e a Honda a participar.

Em uma declaração detalhada que a FIA compartilhou, houve um consenso de que "a eletrificação sempre fará parte de quaisquer considerações futuras", com discussões de acompanhamento planejadas para moldar ainda mais a fórmula do motor da F1 para 2031 e também depois.

Um compromisso de um motor V10 emparelhado com alguma forma de sistema de recuperação de energia cinética (SERC) poderia ser uma opção no futuro, embora as considerações de peso possam se tornar um obstáculo para essa solução.

Regras da Fórmula 1 de 2026 Foto de: FIA

Também houve um compromisso firme com o uso de combustíveis sustentáveis, que serão introduzidos em 2026 e serão "imperativos" para os regulamentos futuros. A FIA também continuará a exigir reduções de custos na pesquisa e no desenvolvimento de motores de F1 para proteger a série contra "flutuações da economia global".

"O presidente da FIA fez questão de enfatizar que o objetivo do encontro era buscar soluções econômicas para salvaguardar a sustentabilidade de longo prazo do esporte e dos negócios da Fórmula 1", diz o comunicado da Federação.

"A FIA está firmemente comprometida com os regulamentos da F1 de 2026. O departamento técnico da instituição, juntamente com várias partes interessadas, investiu muito tempo na elaboração dos regulamentos de 2026 sobre unidades de potência híbridas com combustível 100% sustentável."

"Os regulamentos do ano que vem, que regem a unidade de potência e o chassi, atraíram novos fabricantes de unidades de potência para o esporte, o que mostra que, para o ciclo de 2026, foi escolhido o caminho técnico correto."

"Todas as partes estão comprometidas com os regulamentos de 2026 e aguardam ansiosamente a perspectiva de corridas emocionantes."

As discussões ainda estão em andamento para encontrar uma maneira de acelerar a convergência de desempenho entre os fabricantes de unidades de potência, para evitar uma repetição do início extremamente dominante da Mercedes na era híbrida em 2014, com opções que incluem a abertura do desenvolvimento na temporada sob o limite orçamentário do motor da F1.

CAOS na FIA e MAX COBRA RED BULL! Bortoleto pé no chão. DRUGO NA CADILLAC 2026? O dia da F1 pré-GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!