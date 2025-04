A sexta-feira de treinos livres para o GP do Bahrein de Fórmula 1 teve Oscar Piastri na liderança, seguido por Lando Norris e George Russell encerrou os três primeiros colocados.

O brasileiro Gabriel Bortoleto fez uma boa sessão e encerrou o dia em 13º lugar. Destaque também para Fernando Alonso, que durante o TL2 viu o volante sair do carro, precisou ir aos boxes para trocar e teve dificuldades para se recuperar na pista.

O treino

Um dos primeiros destaques do segundo treino livre foi com Max Verstappen travando a roda dianteira na curva 10 precisando abortar a volta rápida que estava começando. Pouco depois, Fernando Alonso foi até o rádio para reclamar do volante do carro e antes mesmo de chegar aos boxes, tentou tirar o objeto.

Na tabela de tempos, com dez minutos de sessão, Lewis Hamilton liderava com 1m32s157, seguido por Andrea Kimi Antonelli e George Russell.

Pouco mais de 15 minutos passados e os pilotos estavam, quase todos, no box. Na pista ficou apenas Charles Leclerc e Liam Lawson. O monegasco, por estar com traçado livre, conseguiu o melhor tempo cravando 1m31s729.

De pneus macios, Gabriel Bortoleto conseguiu um belo salto ocupando o 7º lugar. Os 30 minutos finais marcaram a unanimidade de pneus macios. A metade final tinha Oscar Piastri na ponta, Lando Norris em segundo e George Russell. Nos dez minutos finais - mesmo com os compostos macios - os pilotos entraram no modo de simulação de corrida, fazendo os tempos de volta altos.

