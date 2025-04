A McLaren dominou as duas sessões de treinos livres da sexta-feira do GP do Bahrein da Fórmula 1, com Lando Norris como o mais rápido do TL1, com tempo de 1min33s204, e Oscar Piastri como o líder do TL2, com volta de 1min30s505.

O primeiro treino livre teve a presença de pilotos novatos exigidos pela categoria. A Aston Martin foi uma delas, com o brasileiro Felipe Drugovich assumindo o carro de Fernando Alonso e marcando volta de 1min35s198, o 16º da sessão.

Já Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, teve boas performances nas duas sessões, sendo o 11° mais rápido do TL1 (1min34s628) e o 13° do TL2 (1min31s772)

Confira o resultado dos treinos livres de sexta-feira (11)!

Resultados do TL1

Resultados do TL2

