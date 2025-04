Embora Max Verstappen tenha conquistado a vitória sobre a McLaren no GP do Japão de Fórmula 1 na semana passada, ele acredita que a maior degradação de pneus do circuito do Bahrein garantirão à Red Bull um fim de semana muito mais difícil na disputa com a McLaren.

Está bem documentado que o MCL39 da McLaren tem uma vantagem sobre seus rivais no que diz respeito à degradação dos pneus durante um período de corrida, com os primeiros indícios da proeza da equipe em um período mais longo surgindo no teste de pré-temporada no Bahrein. As estimativas colocam sua vantagem por volta sobre o resto do campo em cerca de 0,4s em média durante um período.

Devido aos baixos níveis de degradação em Suzuka, a desvantagem da Red Bull em relação à McLaren foi significativamente atenuada. A pista recapeada reduziu significativamente o desgaste dos pneus, com eles sendo limitados apenas pela degradação térmica na traseira, o que acabou não causando muito impacto.

Mas o Bahrein tem um asfalto muito diferente, já que não sofreu alterações desde que o circuito foi aberto para uso em 2004. A alta aspereza e as temperaturas quentes, mesmo à noite, significam que os pilotos terão de se esforçar muito para manter a vida útil dos pneus durante um stint. Isso não será particularmente fácil de conseguir, mesmo com o trio mais resistente de compostos da Pirelli (C1-C3).

Verstappen espera um déficit "severo" em relação à McLaren, e considerou que chegou a ter um pequeno déficit de preservação dos pneus em relação à equipe de Woking em Suzuka na primeira volta, mas foi difícil perceber, já que Lando Norris não conseguiu passar.

"Será mais grave. No primeiro turno na Austrália, também fomos destruídos pelo superaquecimento, e o mesmo aconteceu na China", disse Verstappen.

"Eu diria que, até certo ponto, também em Suzuka, mas você não pode passar porque Lando estava se aproximando de mim no final da primeira stint novamente. Eu estava apenas pilotando no meu próprio ritmo, mas acho que, como a temperatura da pista caiu um pouco, isso ajudou um pouco no dia".

"Aqui, vai estar quente. Corremos à noite, então vai esfriar um pouco, mas ainda está quente - com asfalto agressivo".

"No papel, pelo que vimos até agora nesta temporada, não é o ideal para nós em comparação com a McLaren. Mas cabe a nós, é claro, tentar encontrar essas melhorias no carro ou no comportamento dos pneus e seguir em frente".

O GP do Bahrein de 2024 foi um evento de duas paradas para a maioria dos pilotos, embora alguns deles tenham tentado salvar algo de suas corridas com três paradas. Os compostos C2 e C3 revisados da Pirelli também são ligeiramente mais macios em comparação com as construções da temporada passada.

A fabricante de pneus estima, em sua prévia antes da rodada, que, mesmo com construções mais macias, o C2 pode ser um pneu de corrida muito mais forte e, potencialmente, oferecer a algumas equipes um caminho para uma estratégia de uma parada.

Mas isso dependeria em grande parte da degradação térmica do pneu; gerenciar a formação de bolhas durante as paradas será uma mecânica fundamental no decorrer de um GP. Além disso, as condições da pista no GP do Bahrein serão mais quentes em comparação com os testes.

É muito plausível que, se não for controlado, a diferença de stint entre as equipes possa aumentar como resultado, dependendo do progresso entre a pré-temporada de fevereiro e hoje. Para manter isso sob controle, as pressões dos pneus também foram aumentadas em 0,5 psi em relação ao começo do ano, para atenuar o efeito do maior desgaste durante a corrida.

