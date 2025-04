F1: FIA alivia situação de Carlos Sainz após multa no Japão

Apesar de ter introduzido novas normas para combater o uso de linguagem ofensiva na Fórmula 1, a FIA não aplicará nenhuma multa a Carlos Sainz pelo ocorrido na quinta-feira. O piloto espanhol xingou durante a coletiva de imprensa dos pilotos no Bahrein ao contar sobre sua multa de 10 mil euros (R$66.495,00) por chegar atrasado ao hino nacional no Japão.

Sainz foi multado em 20 mil euros (R$132.990,00), com metade a ser paga agora e metade suspensa, por chegar cinco segundos atrasado ao hino nacional antes do GP do Japão. O piloto estava com dor de estômago, o que foi verificado pelo médico da FIA. No entanto, a Federação achou que ainda era necessário multá-lo.

O piloto da Williams explicou à mídia: "Acho que sou o maior defensor da pontualidade e de ser pontual nas coisas, especialmente no hino nacional, com todas as autoridades presentes. Portanto, fui o primeiro a levantar a mão e dizer: 'Estou atrasado, desculpe-me por isso'. Ao mesmo tempo, eu estava cinco segundos atrasado. E chegar cinco segundos atrasado e ter que pagar 10.000 euros, para mim, está fora de cogitação ter que pagar essas multas."

"Não sei se vou receber outra multa por dizer isso, mas merdas acontecem. É assim que as coisas são. É assim que as coisas acontecem às vezes. Quero dizer, 10 mil, vocês sabem o que são 10 mil aqui. Por cinco segundos, é decepcionante."

Carlos Sainz, Williams Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Como eu sempre disse, espero que alguém me diga para onde vão esses 10 mil e que eu possa dizer que pelo menos foram para uma boa causa e estarei ansioso para saer para onde eles vão."

Depois do serviço comunitário de Max Verstappen e de Charles Leclerc, 10 mil euros por xingamentos durante coletivas de imprensa no ano passado, parecia provável que Sainz receberia outra penalidade financeira. Entretanto, de acordo com o RacingNews365, o chefe de mídia da FIA decidiu não relatar o incidente aos comissários devido a uma conversa que tiveram com Sainz após o erro, que incluiu um pedido de desculpas.

Além do drama fora da pista, Sainz continua a se adaptar ao novo equipamento da Williams. Ele comentou sobre os desafios atuais em sua transição da Ferrari para a equipe de Grove, explicando:

"Se você espera ver o melhor de Carlos Sainz na Williams na terceira corrida com um carro novo, então você não entende muito bem o esporte ou não sabe quanto tempo pode levar para que um piloto se adapte totalmente ao carro e entenda completamente onde está o último décimo e meio ou dois décimos de cada carro."

"Olhando para as três primeiras corridas, acho que ainda não consegui organizar um fim de semana completo. A velocidade esteve presente na Austrália e em Suzuka; na China, tive um fim de semana um pouco ruim por vários motivos diferentes, mas, para ser sincero, na Austrália e em Suzuka, acho que fui bastante rápido, especialmente porque ainda sou novo no carro."

"Conseguir estar perto ou no mesmo décimo que Alex [Albon] durante toda a classificação é um bom começo, um bom ponto de partida para a temporada. Só preciso ter certeza de que agora vamos começar a cometer menos erros na execução do fim de semana e continuar melhorando minha velocidade, porque obviamente a velocidade ainda pode melhorar um pouco. Não estamos tão longe quanto parece - só precisamos ter um fim de semana completo e isso vai acontecer."

CAOS na FIA e MAX COBRA RED BULL! Bortoleto pé no chão. DRUGO NA CADILLAC 2026? O dia da F1 pré-GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max vem para o penta ou vitória é OCASIONAL? Bortoleto vítima, Ferrari devendo! Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!