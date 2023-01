Carregar reprodutor de áudio

O novo responsável pelos programas de automobilismo da Hyundai, Cyril Abiteboul, minimizou os rumores referentes a uma possível entrada da montadora sul-coreana na Fórmula 1 em 2026, afirmando que o rally segue sendo a prioridade da marca no momento.

A chegada recente de Abitebouol à Hyundai, após anos na F1 como chefe de equipe na Caterham e na Renault, ajudou a alimentar rumores de que a montadora poderia estar visando uma ida para a categoria no futuro

Os chefes da F1 falam há tempos sobre várias montadoras terem demonstrado interesse em entrar para a categoria no início da nova era de motores, em 2026. O nome da Hyundai sempre esteve entre os rumores, mas Abiteboul disse que é muito prematuro para ele estar olhando para algo do tipo.

Na verdade, ele diz que os esforços da Hyundai no Campeonato Mundial de Rally da FIA (WRC) segue sendo o foco da marca, por casar melhor com a venda de carros de rua. Porém, Abiteboul sugere que, com os esforços da marca para aumentar suas vendas no mercado nos próximos anos, outros projetos no esporte podem casar melhor.

Falando com a imprensa, incluindo o Motorsport.com sobre correr em outras categorias como carros esportivos ou F1, Abiteboul disse: "Não há um plano particular. Claro, a Hyundai é uma marca que está vivendo um desenvolvimento fantástico em escala global, com uma nova linha de produtos e mais. E o automobilismo está aqui para sustentar os negócios".

Dani Sordo, Candido Carrera, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

"Então, eu preciso entender, junto com o resto da empresa, o que os negócios precisam, e como podemos ajudar no momento. O rally tem sido a melhor solução para apoiar o segmento de carros de rua, o segmento A. Precisamos entender como que o segmento A irá atuar adiante, para garantir que o rally siga sendo relevante".

"Essa é certamente a prioridade agora. Estamos nos preparando. Temos que vencer e garantir que o rally siga cumprindo os interesses dos negócios".

Pressionado sobre o fato da Hyundai ter seu nome ligado à F1 há algum tempo, Abiteboul disse que seria errado dizer que está fora das cartas. Mas, igualmente, disse que é cedo demais para sugerir que isso é algo seriamente considerado.

"Não quero dizer sim, porque aí vocês vão escrever dizendo que a Hyundai estará na F1. Quero voltar à minha resposta anterior. Precisamos ter certeza de que isso serve ao nosso negócio. No momento, o rally está cumprindo esse papel, e a prioridade é que siga assim, trabalhando com a FIA e os organizadores".

"Se precisarmos fazer algo a mais, veremos com o tempo. Mas essa não é a prioridade agora. A prioridade é vencer no rally".

A Hyundai está em sua segunda passagem pelo WRC, retornando à categoria em 2014. A companhia também tem uma presença regular nos carros de turismo sob as regras do TCR desde o lançamento da categoria, em 2017.

F1: WIILIAMS será a ‘MERCEDES B’? Como NOVO CHEFE pode tirar equipe do BURACO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #213 – Briga por 11ª equipe escancara crise entre FIA e F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music