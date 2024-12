Obter sucesso na Fórmula 1 não é apenas produzir o carro mais rápido, embora essa seja uma parte fundamental.

Em vez disso, vencer - e, mais especificamente, continuar vencendo sempre - envolve uma liderança forte, saindo das dificuldades, lidando com políticas internas e externas e, em seguida, rebatendo algumas 'granadas' lançadas por outras equipes ao longo do caminho.

Enquanto o chefe da McLaren, Andrea Stella, reflete sobre a notável campanha de 2024, na qual sua equipe encerrou a espera de 26 anos pelo campeonato de construtores, ele admite que houve alguns desafios extremos que foram além de apenas garantir que o MCL38 fosse o mais rápido possível.

Somado a isso, havia a necessidade de aprender na hora, pois foi quase da noite para o dia que a equipe passou de caçadora a presa quando a atualização introduzida em Miami a levou para a frente do grid.

Em entrevista ao Motorsport.com, Stella falou sobre o que 2024 trouxe, dizendo "Precisávamos nos adaptar de alguma forma ao fato de que a trajetória da equipe era quase mais rápida do que nossa forma natural de adaptação."

"Às vezes, precisávamos aprender muito rapidamente com o que acontecia na pista. Ou, às vezes, fora do traçado em relação ao fato de sermos agora uma equipe competitiva. Posso citar o exemplo de Monza. Fomos P1/P2 em Monza e, de alguma forma, não esperávamos isso. E se eu voltasse para antes da corrida agora, acho que faria algumas adaptações."

"Portanto, a trajetória do desempenho foi, de certa forma, tão rápida que tivemos que correr um pouco atrás como equipe e fazer as adaptações necessárias."

Uma das principais mudanças que Stella disse que teve de ser feita foi a intensificação das comunicações, garantindo que a equipe tivesse clareza de seus objetivos e de como lidaria com momentos de tensão. Isso significou uma reformulação dos horários e da forma de preparação para cada GP.

"Adaptamos ao longo do ano a programação do fim de semana, de modo que temos mais conversas, como aquelas em que as equipes têm de lidar com a possibilidade de ambos os pilotos vencerem uma corrida, ou o que fazer em caso de algumas situações que, no passado, não eram relevantes para nós. Precisávamos nos adaptar e aprender muito rapidamente."

Andrea Stella, diretor de equipe da McLaren F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O nível de competitividade exibido em 2024, quando quatro equipes tinham carros capazes de vencer todas as corridas, também significou que nunca houve um momento em que eles pudessem sentar e fazer um balanço. Stella acrescentou: "Isso é difícil porque você está constantemente em uma posição de desconforto."

"Você nunca pode estar satisfeito com o que conquistou e nunca pode estar satisfeito com a forma como está fazendo as coisas porque, como vimos nesta temporada, houve momentos em que parecia que a McLaren estava em uma trajetória muito forte, superando e ultrapassando todos, e então outros se recuperaram."

"Há um aspecto difícil de gerenciar, que é o fato de você ter que se certificar constantemente de que a equipe está nesse estado de preencher uma lacuna e elevar o nível."

O fator ruído

Estar na liderança o coloca sob os holofotes dos rivais e da mídia, que sondam como nunca antes para descobrir os segredos do sucesso e depois o atacam quando as coisas dão errado. E também há momentos em que os dramas surgem totalmente do nada - como quando a McLaren se viu no centro da intriga no Brasil por causa da controvérsia sobre o resfriamento com água nos pneus.

"O que é difícil, mesmo que você se familiarize com as corridas no topo, é lidar com o barulho e as distrações que surgem interna ou externamente", acrescentou Stella. "Você quer manter o foco. E, para isso, é preciso ter uma abordagem estruturada, uma abordagem consciente para gerenciar o ruído, gerenciar agora que você é a manchete."

"E, às vezes, como vimos no caso da água nos pneus, é preciso lidar com informações erradas, coisas que você sabe que não fazem sentido. E, no entanto, elas se tornam notícias e se tornam algo que você não pode ignorar e com o qual precisa lidar."

"Portanto, essas são novas dimensões de certa forma para uma equipe que não estava competindo [por vitórias antes] e que, sem dúvida, exigiu muita atenção. Além disso, eu diria que esse reconhecimento constante de que isso não é suficiente."

"Seria bom dizer: 'ah, isso é o suficiente; vai ser uma vitória fácil'! Mas não é, então você sempre tem que se reposicionar e isso é difícil de aceitar."

As chances perdidas

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, o resto do pelotão na primeira chicane Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Outro aspecto com o qual a McLaren teve que lidar, à medida que aprendia a lidar com as novas pressões de ser um candidato ao título da F1, foi lidar com as decepções em relação às oportunidades que escaparam por entre os dedos.

Além de ficar lamentando pontos que não foram aproveitados, como a liderança na primeira chicane em Monza com uma dobradinha, mas que não se transformou em vitória, a equipe também enfrentou críticas externas sobre como lidou com as coisas.

Essa foi uma nova experiência para a equipe e, embora Stella admita que houve momentos em que as coisas deram errado, ele também acha que mesmo as decisões erradas não foram um desastre.

"Eu olho para os fatos. E, quando olho para os fatos, vejo uma equipe que começou a temporada na quarta posição do ponto de vista da classificação e, depois, acho que operou de maneira muito sólida para conquistar a liderança do campeonato."

"Acho que não é possível alcançar esse tipo de pontuação sólida se você não for robusto e consistente na maneira como atua e entrega. É verdade que tivemos algumas oportunidades perdidas nesta temporada. Por exemplo, se fizermos Silverstone novamente, vamos colocar um jogo de pneus médios em vez de usar macios no carro de Lando."

"Mas, ainda assim, quando essas oportunidades não foram aproveitadas, não foi como se houvesse uma pane no carro ou como se houvesse uma consequência significativa; estávamos no pódio. Mesmo em Monza, voltando atrás, será que deveríamos tentar a parada única, como fez Leclerc? É possível. Mesmo assim, ficamos em segundo e terceiro lugar."

"Desse ponto de vista, até certo ponto, a atenção que tem sido dada às supostas oportunidades perdidas pela McLaren, acho que tem sido... acho que simplesmente não foi muito analítica."

"Vocês enfatizam que deveríamos ter vencido a corrida. Eu enfatizo a robustez da equipe. Sim, poderíamos ter vencido a corrida. Sim, mas ainda estamos em segundo e terceiro. Acho que vimos algumas outras oscilações de outros concorrentes em uma escala muito maior nesta temporada."

"E também gostaria de aproveitar esta oportunidade, ao falarmos sobre as oportunidades perdidas, para dizer que a maneira como abordamos todas as oportunidades perdidas, me deixa muito orgulhoso da mentalidade, da cultura da equipe, porque definitivamente tentamos atacar todas as oportunidades como um aprendizado."

Mais para o futuro

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, levanta o troféu de Construtores no pódio Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Embora a temporada da McLaren não tenha sido perfeita - mas a perfeição é quase impossível em uma categoria tão competitiva quanto a F1 - Stella acredita que, no final das contas, ela lidou com as coisas da melhor maneira possível.

No entanto, apesar de ter saído da temporada no topo, ele não vê uma equipe que tenha atingido todo o seu potencial. "Se ainda falta alguma coisa, estamos limitados pela capacidade", disse ele. "Há muito com o que podemos aprender. É mais como a capacidade, o tempo, os recursos."

"Mas essa cultura é muito forte na McLaren. Sempre gostamos da busca, mesmo quando ela oferece algumas oportunidades perdidas."

"Acho que sempre operamos com o máximo de nossa capacidade naquele momento. Nossa filosofia é que o importante é que amanhã seremos melhores do que hoje. E posso ver isso sendo implementado com grande empenho."

