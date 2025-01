Mattia Binotto, COO e CTO da Sauber/Audi e ex-chefe de equipe da Ferrari, afirmou, em entrevista ao Motorsport.com, que um possível título da futura equipe de Fórmula 1 é o objetivo até 2030.

Embora a Audi possa ter se inscrito originalmente na F1 em 2022 com ambições de ser uma concorrente a partir de sua entrada oficial como equipe de trabalho em 2026, as metas da futura equipe de Gabriel Bortoleto foram um pouco reduzidas.

Binotto é realista quanto ao que ainda precisa ser implementado e quanto tempo será necessário para que a Audi chegue onde precisa estar. E ele não acha que a empresa chegará lá nesta década.

"Como você pode imaginar, apenas construir, talvez uma nova instalação, leva três anos para atrair pessoas, e pessoas boas. É preciso oferecer a elas um bom ambiente para trabalhar e viver".

"Portanto, talvez só daqui a três anos possamos alcançar nosso objetivo de lutar por vitórias e, digamos, o título até 2030. Isso ainda é muito ambicioso, muito desafiador. Mas esse é o tempo que levará".

No entanto, ele espera que os próximos anos da equipe de Hinwil serão muito difíceis, colocando os pés no chão e tentando melhorar um paso de cada vez..

"Então, podemos ter sucesso na próxima temporada? Não, de jeito nenhum. Poderemos ter sucesso em alguns anos? De jeito nenhum, porque não teremos as pessoas, as instalações e todas as ferramentas necessárias".

"Então, qual pode ser [a meta] nesse meio tempo? É melhorar, melhorar a cada temporada, simples assim".

"Não se pode simplesmente esperar até 2030 para ser o melhor ou ser uma referência. Você precisa ir passo a passo, escalar a montanha para estar no topo do ranking".

"Para nós, será importante, eu acho, no próximo ano, fazer melhor do que em 2024, e no ano seguinte também".

Binotto também comenta sobre a relação da equipe de Fórmula 1 com a sede da fabricante alemã:

"É sempre necessário gerenciar as expectativas", disse Binotto. "Mas eles [Audi] não apenas entendem, mas também concordam, o que é o mais importante.

"Mas eu sei como é difícil ainda administrar as expectativas para a jornada, porque quando tivermos a marca dos Quatro Anéis no carro, e se eles não forem rápidos o suficiente, certamente a pressão aumentará".

