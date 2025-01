ANÁLISE: O dilema das novas regras que definirá a F1 2025

A luta pelo título da Fórmula 1 em 2025 não será nada simples, já que as equipes enfrentarão duas grandes dores de cabeça, tendo que equilibrar a disputa da temporada atual com o desenvolvimento dos novos carros de 2026.

Nesta quarta-feira (01), está oficialmente liberado o início dos testes de desenvolvimento dos carros que serão introduzidos em 2026. Como parte de um esforço coletivo em 2023, foi acordado que, para evitar uma guerra financeira, as equipes não poderiam fazer testes aerodinâmicos nos novos carros antes de 01 de janeiro de 2025.

No entanto, isso não impediu que as equipes mapeassem algumas ideias iniciais. Com o fim dessa restrição, elas com certeza não perderão tempo para colocarem os primeiros modelos no túnel e começar a entender os segredos dos carros da próxima geração.

No entanto, desde o início, as equipes enfrentarão um dilema sobre a quantidade de recursos que desejam dedicar aos carros de 2026, pois também não podem ignorar totalmente os planos para a temporada 2025. Haverá necessidade de um gerenciamento tático sobre onde os recursos serão mais bem gastos.

Algumas podem optar por se comprometer mais com 2025 para obter ganhos de curto prazo, enquanto outras podem estar dispostas a deixar de lado o próximo ano e esperar obter uma vantagem para 2026. Como disse o chefe da equipe da Ferrari, Fred Vasseur: "Não estamos todos na mesma situação".

"Acho que se você for da Alpine ou da Aston Martin, provavelmente estará mais tentado em seguir os novos regulamentos. Além disso, você tem mais tempo no túnel de vento, o que significa que provavelmente pode seguir nessa direção. Se você é uma das equipes das quatro primeiras colocadas hoje, você mantém o carro e sabe que estará na briga no próximo ano, então é difícil desistir de um campeonato".

Nem todas as equipes estão na mesma situação, diz Vasseur, que precisa ponderar os ganhos de curto e longo prazo Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Além disso, se você perceber que não fez o melhor, é duro, para todos na equipe".

A McLaren, depois de vencer o campeonato de construtores em 2024, mas perder a de pilotos, certamente buscará avançar o máximo possível para 2025. Neil Houldey, diretor técnico de engenharia da McLaren, disse: "Acho que há uma oportunidade de vencer o campeonato em 2025. Há, é claro, uma oportunidade de vencer campeonatos em 2026. E nós queremos fazer as duas coisas".

"Mas há a concorrência da Red Bull. A Mercedes terá um carro rápido. A Ferrari também é rápida. Não há razão para que essas equipes não terem muito desempenho na próxima temporada, e nós temos que estar lá e fazer o mesmo se quisermos vencer o campeonato".

Embora qualquer equipe que comece o próximo ano fora do ritmo possa estar disposta a se comprometer desde já a colocar o foco em 2026, para a maioria das equipes o aspecto fundamental será manter a flexibilidade sobre como abordar as coisas.

Em um mundo ideal, a equipe acerta na especificação do carro desde o lançamento para começar com o pé direito a temporada, e isso lhe dá uma vantagem suficiente para interromper os desenvolvimentos de 2025 mais cedo e, em seguida, dedicar tudo a 2026.

Da mesma forma, se uma equipe tiver dificuldades no início do ano, ela pode achar que não vale a pena investir mais recursos do que o necessário no carro atual, pois será melhor ter uma vantagem inicial na era futura.

É difícil prever como a temporada vai se desenrolar, portanto, a tomada de decisões é necessariamente fluida Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Isso pode significar que as equipes abandonem a luta na frente muito mais cedo do que normalmente fariam se as regras permanecessem as mesmas. No entanto, esse é um processo muito dinâmico e as equipes podem acabar sendo levadas a manterem as atualizações de 2025 por muito mais tempo do que gostariam, seja porque têm a chance de terminar bem o campeonato de construtores ou porque não querem cair muito na classificação.

Como disse o chefe da Aston Martin, Mike Krack: "Todo mundo tem que começar na mesma base e, dependendo de onde você está, quais são as lacunas, as pessoas farão suas escolhas".

"Mas não há mais pontos em 2026 do que em 2025, e também há um campeonato de construtores a ser conquistado e um campeonato de pilotos. Acho que todos estarão a todo vapor em 2025 no começo, porque também há algumas restrições em 2026. Mas, logo depois, dependendo da ordem de classificação e das diferenças, você terá que fazer uma escolha. Posso me aproximar ou outros vão se aproximar de mim? Posso me dar ao luxo de correr com o que tenho e me concentrar em 2026?".

"Não posso responder a essa pergunta agora. Temos que ser objetivos e ver mês a mês onde estamos".

Mas não atrasar essa mudança mais do que o necessário é fundamental, porque, com a compreensão dos regulamentos de 2026 em uma fase tão inicial, cada semana de trabalho no futuro carro provavelmente trará mais ganhos do que os esforços para melhorar as coisas para 2025.

Andrew Shovlin, chefe de engenharia de pista da Mercedes, disse: "Não creio que alguém vá fazer uma reformulação total ou uma mudança drástica de conceito [para 2025], porque isso é muito custoso para o seu programa".

A Mercedes não espera que nenhuma equipe se desvie muito de seus projetos de 2024 no próximo ano para permitir uma mudança antecipada para 2026 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Mas acho que todas as equipes estarão analisando o início do ano para saber quando poderão mudar totalmente o foco para 2026. A realidade é que o ritmo de desenvolvimento do carro de 2026 deve ser muito maior do que o de 25. Portanto, a cada semana em 2025, você está perdendo várias semanas em 2026 em termos de terreno que precisa recuperar".

Escolher quando desativar o desenvolvimento de 2025 com base no ritmo do momento também se torna muito mais complicado pelo fato de que a ordem de forças no início da temporada não é necessariamente a mesma durante toda a temporada.

Como Shovlin apontou, 2024 foi muito diferente do que as pessoas viram no começo da temporada: "Se você olhar apenas para este ano, qualquer um provavelmente apostaria na Red Bull para ganhar outro campeonato de construtores. Então, de repente, parecia que a McLaren iria dominar. Então, de repente, a Ferrari surgiu do nada. Nós [Mercedes] tivemos breves períodos em que estivemos lutando na frente".

"Acho que será um ano muito disputado, mas o ano passado nos ensinou a não concluir que o resultado do campeonato virá a partir das seis primeiras corridas".

A decisão final será incrivelmente complicada, e as equipes talvez não saibam se acertaram no momento certo até que a temporada de 2026 tenha realmente começado. Tudo isso significa que haverá um sentimento maior de ansiedade em relação à forma do carro no início da próxima temporada e, em última análise, uma grande dor de cabeça para todos desde o início.

O potencial do carro desde o início da temporada raramente permanece o mesmo até o final da campanha, o que complica ainda mais as coisas Foto de: Erik Junius

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que, por enquanto, não há uma resposta clara sobre o que deve ser feito.

"Se você estiver em uma batalha apertada, inevitavelmente seu desenvolvimento será arrastado por mais tempo na temporada, o que é particularmente difícil", disse ele. Vimos isso em 2021 e 2022, quando houve uma grande mudança conceitual nos regulamentos. Obviamente, quanto mais cedo começar, maior será a vantagem".

"Mas se o campeonato estiver apertado e for até o fim, será um ato difícil de equilíbrio para as equipes escolherem como distribuírem seus recursos".

