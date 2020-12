Alexander Albon dará um passo atrás em sua carreira de piloto na F1. Após duas temporadas, com 38 provas e dois pódios, o anglo-tailandês foi preterido pelo mexicano Sergio Pérez na equipe titular da Red Bull.

Coube a Albon o papel de piloto reserva e de testes da equipe austríaca.

Neste domingo, ele se pronunciou pela primeira vez após o anúncio das mudanças na Red Bull, por meio das redes sociais, demostrando que não ficou nada feliz com o ‘rebaixamento’.

“Eu não posso mentir pessoal, dói. Dei tudo de mim, mas não foi o suficiente. Eu quero dizer um grande obrigado a todos vocês que me apoiaram ao longo deste ano, especialmente meus fãs tailandeses. Com todas as opiniões diferentes por aí, sempre tive vocês para me dar suporte.”

E prometeu correr atrás novamente: “Eu não vou desistir, coloquei minha vida nisso e não vou deixar isso parar por aqui. Tenho mais para dar e meu foco é voltar em 2022 e agitar a bandeira tailandesa novamente!”

