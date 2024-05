Principal rival de Ayrton Senna na Fórmula 1, o tetracampeão Alain Prost fez uma homenagem ao ex-companheiro de McLaren neste primeiro de maio, quando completam-se 30 anos da morte do brasileiro no GP de San Marino, em Ímola.

Em uma publicação em sua conta oficial no Instagram, o tetracampeão fez uma homenagem a Senna com uma foto de ambos em um momento descontraído durante uma coletiva de imprensa com a legenda: "Teria sido bom rirmos juntos novamente hoje"

Prost e Senna tiveram uma relação explosiva desde a chegada do brasileiro à McLaren em 1988, criando uma das maiores rivalidades da história da F1. Após Senna conquistar o título daquele ano contra um Prost já bicampeão, as coisas esquentaram ainda mais em 1989, com o tricampeonato vindo de forma polêmica no GP do Japão.

A inimizade continuou após a saída do francês para a Ferrari no começo de 1990, levando a uma repetição do ano anterior em Suzuka, porém, desta vez, dando o título a Senna, que ainda faturou o tricampeonato em 1991 enquanto Prost vivia uma crise com o time italiano, levando à sua demissão antes mesmo do fim da temporada.

Prost retorna à F1 em 1993 em uma Williams dominante para conquistar o tetracampeonato. E, para fechar o contrato com a equipe de Grove, o francês tinha apenas uma exigência: que Senna não fosse seu companheiro. O brasileiro, ao saber da história, chegou inclusive a chamar Prost de "covarde".

No final de 1993, com o tetracampeonato em mãos, Prost confirma sua aposentadoria da F1, abrindo caminho para a ida de Senna para a Williams em sua vaga. Porém, mudanças no regulamento, em especial a proibição da suspensão ativa, fizeram com que o time britânico deixasse de ser a força dominante dos anos anteriores.

Antes da morte de Senna, Prost teve a oportunidade de conversar com o brasileiro e apagar a inimizade que havia marcado a relação dos dois ao longo dos anos.

Assessora de Senna detalha influência de BERNIE contra CANCELAMENTO de ÍMOLA-94 e AGONIA após batida

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!