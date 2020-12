A Mercedes anunciou na sexta-feira que sua propriedade foi reestruturada depois que a gigante química britânica INEOS assumiu um terço das ações da equipe na Fórmula 1.

Toto Wolff aumentou sua participação na escuderia para igualar a INEOS, enquanto a empresa-mãe da Mercedes, Daimler, detém o terço final.

Como parte do anúncio, a Mercedes confirmou que Wolff continuará a servir como chefe e CEO da equipe de F1 por pelo menos mais três anos.

Wolff estava pesando sua posição exata com a Mercedes, dizendo que o papel estava "cobrando seu preço" após oito temporadas.

O comunicado da Mercedes dizia que Wolff teria “a oportunidade subsequente de fazer a transição para uma nova função executiva dentro da organização quando ele decidir que fosse o momento certo para fazer isso”.

Wolff deixou claro que, embora tenha assinado apenas por mais três anos comandando ativamente a equipe da Mercedes na F1, ele se via como parte da equipe para o resto da vida.

“Isso é um mal-entendido”, disse Wolff quando questionado sobre seu novo contrato de chefe de equipe.

“Não me comprometi por mais três anos. Eu me comprometi pelo resto da vida. Somos três acionistas que possuem a empresa hoje e, independentemente da minha função, eu poderia ser o chefe da equipe, CEO, presidente executivo, a qualquer momento. Mas Mercedes é o que eu faço.”

Wolff é o chefe da Mercedes desde 2013, supervisionando a série recorde de sete campeonatos consecutivos de pilotos e construtores.

Lewis Hamilton ganhou seis desses sete títulos e disse na sexta-feira que estava “orgulhoso” de ver Wolff continuar no papel.

Wolff ajudou a enraizar uma forte cultura corporativa na Mercedes, que ele considerou a maior força que a equipe desenvolveu por meio de seu sucesso recente.

“Temos um ambiente bom e divertido, é um lugar divertido para se estar, mas, ao mesmo tempo, existe a pressão certa”, disse Wolff.

“Amamos o que fazemos, definimos os objetivos certos. Acho que vivemos nossos valores no dia a dia. É tudo uma questão de integridade, lealdade, orgulho, determinação - é isso que resume tudo.”

“Não é algo que você pode colocar em um PowerPoint e dizer que somos assim, mas algo que definimos como padrões nos últimos oito anos.”

