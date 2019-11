GP do Brasil de F1: Leclerc é punido e perderá posições no grid

O Grande Prêmio do Brasil não terá Charles Leclerc nas primeiras filas do grid de largada neste fim de semana.

Isso porque Charles Leclerc irá levar uma punição de 10 posições no grid porque terá que trocar o ICE (motor interno de combustão) de sua Ferrari por uma peça extra além das três permitidas para a temporada na unidade de potência.

Leclerc sofreu um vazamento de óleo nos treinos para o GP dos Estados Unidos, o que o forçou a usar um motor antigo na corrida e limitou a potência de sua unidade de potência.

A Ferrari tinha a opção de arrumar a peça e recolocar no carro, mas optou pela troca. Se a equipe for ter que trocar também outras peças do motor, Leclerc pode ser punido em mais posições e largar no fim do grid.

"Charles receberá uma nova unidade de potência, já que a sua foi danificada no sábado em Austin, o que o forçou a usar uma mais fraca no resto do fim de semana", disse o chefe da equipe, Mattia Binotto.

Leclerc é o pilto que mais fez pole positions em 2019, com sete.

Ferrari completa 90 anos e passa por jejum

A marca italiana completou nove décadas no fim de semana do GP da Itália. A equipe não vence um mundial desde 2008, quando foi campeã de construtores. O último título de pilotos foi o de Kimi Raikkonen, em 2007, o único da era pós Schumacher. Enquanto a Ferrari busca novas conquistas na F1, relembre todos os carros da lendária equipe na elite do automobilismo mundial: