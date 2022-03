Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, pediu consistência à FIA depois que Zhou Guanyu se tornou o primeiro da Fórmula 1 a entrar em conflito com a nova abordagem das mensagens de rádio durante o GP da Arábia Saudita no último fim de semana.

O diretor de provas da categoria, Niels Wittich, disse às equipes antes do Bahrein que não haveriam mais solicitações do controle dizendo aos pilotos para dar um lugar de volta caso ganhem vantagem saindo da pista. Em vez disso, time e competidor deverão fazer sua própria chamada dentro de uma volta do incidente.

O problema não surgiu na corrida de Sakhir em si, mas em Jeddah, o chinês escapou do traçado no início da prova depois de completar uma ultrapassagem em Alexander Albon. Ele já havia caído para o fundo do pelotão na largada depois que o contato com Daniel Ricciardo desencadeou um anti-stall em seu carro.

Enquanto se recuperava, passou pelo tailandês na curva 1, antes de atravessar a curva 2 por dentro. Zhou imediatamente perguntou ao seu engenheiro se deveria devolver o posto e, depois de revisar rapidamente um vídeo do incidente, a equipe decidiu que deveria mantê-lo.

No entanto, pouco depois, e para surpresa da equipe, uma mensagem apareceu indicando que o incidente estava sendo investigado e, inevitavelmente, a penalidade padrão de cinco segundos foi aplicada.

Os comissários observaram que, ao ultrapassar Albon, Zhou "ganhou uma vantagem duradoura e permaneceu à frente do carro 23. A lacuna não foi negada ao devolver a posição na primeira oportunidade disponível".

O dia dele ainda piorou porque o mecânico do macaco à frente tocou o carro no pit lane enquanto a penalidade de tempo estava sendo cumprida antes da troca de pneus, anulando-a de fato.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Alfa Romeo

Como resultado, a punição foi considerada como não cumprida, e Zhou foi instruído a pagar uma extra no caminho para um eventual 11º lugar.

"Ele teve uma boa largada, mas teve contato com Ricciardo na curva 1", disse Vasseur ao Motorsport.com quando questionado sobre a noite complicada de seu piloto. "Então, ele teve o anti-stall e caiu para P20, cinco segundos atrás de todos. Acho que ele fez uma corrida muito, muito forte, porque tirou cinco segundos atrás do P13."

"Não estou feliz com a decisão dos comissários sobre Albon, porque ele estava a quilômetros de distância. Ele o ultrapassou muito antes do ponto de frenagem e foi direto. E diminuiu a velocidade para evitar ter vantagem."

"Zhou nos perguntou, então demos uma olhada no vídeo. Ele passou Alex, que ficou quase atrás dele, e dissemos que foi justo."

Sobre a decisão dos comissários, Vasseur comentou: "Tudo bem se forem consistentes. Vamos lembrá-los da próxima vez. Não é que ele tenha saído da pista quando ultrapassou Albon. Ele ultrapassou Albon e depois saiu".

O chefe da Alfa Romeo ainda admitiu que a confusão do pit stop foi devido a uma falha de comunicação.

"Cometemos o erro porque o mecânico teve um problema com o rádio e tocou no carro durante a parada", comentou. "Com isso, Zhou recebeu [a punição de] drive-thru. E mesmo com toda essa confusão ele conseguiu voltar ao P11, não muito longe de Lewis [Hamilton]. Sigo muito satisfeito com o ritmo de ambos os carros."

