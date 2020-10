Próximo de fazer sua volta à Fórmula 1 no próximo ano, Fernando Alonso segue dando o que falar dentro e fora do paddock. Para o espanhol, a equipe Alpine, nome que a Renault terá a partir de 2021, estará recebendo um dos pilotos mais completos do grid.

Em coletiva de imprensa no lançamento de sua série documental Fernando, disponível no Amazon Prime Video, o espanhol foi perguntado se ele se considerava um dos pilotos mais completos do grid.

"Sou obrigado a concordar. Eu me considero bem completo - acredito que tiro nota nove em todos os quesitos".

"Acredito que existam pilotos mais rápidos em condições de chuva, ou no sábado, ou na largada, um que seja melhor do que eu. Mas acho que estou próximo do topo em várias circunstâncias e categorias, e isso é algo bom para se ter em um campeonato. Você acaba vencendo".

"Ao longo da minha carreira, sejam com motores V10 ou V8, estávamos na frente todo o tempo, com Michelin ou Pirelli".

Alonso ainda destacou sua trajetória desde sua saída da F1 em 2018, que incluem vitórias nas 24 Horas de Le Mans e o título do Campeonato Mundial de Endurance, e as participações no Dakar e nas 500 Milhas de Indianápolis.

"A chuva sempre me fez bem e, agora que competi em outras categorias, como o Dakar e terminar no Top 5 foi uma surpresa para mim. Entrar em um carro e poder liderar as 500 Milhas foi uma surpresa para mim".

"Então, você se descobre como um piloto que pode se adaptar a qualquer carro, circunstância, categoria, e começa a colher isso para seu próprio benefício. Você tem ciência de suas limitações e tenta escondê-las de seus rivais. Mas suas qualidades, tenta enfatizá-las. E é isso que eu tento fazer".

Alonso é TAXATIVO sobre seus rivais Hamilson e Schumacher e "se compara" a algoz Vettel; veja

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?