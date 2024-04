Fernando Alonso foi um dos destaques do GP do Japão de Fórmula 1 deste domingo, em corrida válida pela quarta etapa do campeonato de 2024.

O espanhol largou da quinta posição e conseguiu se manter entre os primeiros colocados durante toda a corrida. Mais do que isso, se utilizou da estratégia de não se desgarrar de Oscar Piastri para evitar um ataque de George Russell, que vinha logo atrás dos dois, algo semelhante ao que Carlos Sainz fez no GP de Singapura do ano passado.

Após a corrida, Alonso desabafou ao DAZN da Espanha, relembrando a punição do GP da Austrália há duas semanas.

"Não sei mais o que dizer depois da Austrália, vamos ver se sou desclassificado para o resto do campeonato”, comentou. “É claro que ter Piastri atrás era uma forma de me defender de Russell. Acho que Carlos também fez isso em Singapura no ano passado, e é uma coisa normal de corrida.”

Mas, o que mais surpreendeu ao público foi Alonso colocar o desempenho desta corrida entre as principais, diante de 382 largadas na F1.

“A verdade é que é difícil quantificar ou dizer se é a melhor corrida ou não, mas penso que é a melhor corrida em pelo menos em um ano, desde abril ou maio do ano passado. Acho que não tive um fim de semana tão completo quanto este."

“Provavelmente está entre as cinco melhores corridas que já fiz, ninguém se lembrará de Suzuka 2024, terminei em sexto e fui quinto na classificação, mas acho que temos claramente o quinto melhor carro. A Red Bull e Ferrari estão em outra liga e a McLaren e a Mercedes estão à frente, então nossa posição natural é nono e décimo.”

“Ficamos em quinto lugar ontem, um pequeno milagre, em sexto hoje, um grande milagre. Terei esta corrida sempre na minha memória, mas digo, será esquecida pelo público em geral dentro de dois ou três dias”.

