F1: Wolff crê que Mercedes tinha chances de pódio no Japão

Toto Wolff sentiu que a Mercedes “teria competido por um pódio”, mas sofreu “uma primeira parte cruel” que desfez seu ritmo no GP do Japão de Fórmula 1. Na relargada, após a bandeira vermelha na primeira volta causada pelo acidente entre Alex Albon e Daniel Ricciardo, a Mercedes trocou os pneus de George Russell e Lewis Hamilton de médios por duros em uma mudança de estratégia que visava um plano de uma parada.

Mas ambos os pilotos tiveram dificuldades para ganhar ritmo com esses pneus e, depois de não conseguirem obter ganhos suficientes, Russell e Hamilton reverteram para uma estratégia de duas paradas para terminar a corrida com os médios. Russell terminou em sétimo, ultrapassando Oscar Piastri no final, enquanto Hamilton só conseguiu o nono lugar na corrida de Suzuka. Wolff culpou o fraco ritmo no primeiro trecho e disse que a Mercedes examinará o que a levou a ter esperança de lutar pelo pódio. “Terminamos onde começamos e foi muito difícil”, disse Wolff à Sky Sports F1. “Tivemos um segundo e um terceiro stints que foram super rápidos e estaríamos correndo por um pódio, mas um primeiro stint cruel. “Precisamos descobrir o que foi, se estava muito quente, se estávamos gerenciando demais.” Wolff apoiou a mudança de estratégia da Mercedes durante a bandeira vermelha, mas ficou alarmado com a queda no ritmo que a forçou a mudar seu plano.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Acho que foi a coisa certa a fazer no início porque parecia bastante estável em termos de tempos por volta”, disse ele. “Eles não estavam se afastando muito, os concorrentes diretos. Naquele momento ficou claro que não iria durar." Hamilton suspeitou que mesmo com uma estratégia diferente a Mercedes teria sofrido porque ainda precisava fazer duas passagens com pneus duros durante a corrida devido às suas seleções. Mercedes e McLaren optaram por dois conjuntos de duros novos e um conjunto de médios novos para cada um de seus pilotos no GP do Japão, enquanto Red Bull e Ferrari tiveram um conjunto de duros e dois conjuntos de médios para cada um de seus pilotos. “Não sei qual teria sido a estratégia diferente, se continuássemos com os médios da largada, mas ainda tínhamos dois pneus duros terríveis para usar”, disse Hamilton. “O pneu duro estava muito ruim, como eu disse, mas o pneu médio estava melhor. Olhando para trás, parece que deveríamos ter dois pneus médios. Mas, em geral, o carro estava muito ruim hoje.”

RICO PENTEADO analisa SHOW DE VERSTAPPEN e pódio de SAINZ no GP do Japão; veja DEBATE

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast debate compra da MotoGP pela Liberty, dona da F1. E o futuro?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Veja como foram as corridas 1 da etapa do Velocitta da Porsche Cup Brasil