Sergio Pérez ficou feliz com o segundo lugar no GP do Japão de Fórmula 1 e destacou que a possibilidade de lutar pela vitória contra Max Verstappen desapareceu no primeiro stint da prova quando não encontrou o equilíbrio certo.

O mexicano ficou em segundo lugar nas duas largadas do início da competição, mas o tricampeão mundial rapidamente colocou uma diferença de mais de dois segundos para ele ao aproveitar melhor o conjunto de pneus médios com que ambos largaram.

“Foi um bom fim de semana para a equipe”, disse Pérez após a corrida. “Obviamente, o início foi duro, tendo uma relargada. É sempre muito difícil manter o foco por um período tão longo. Funcionou bem, minha segunda largada foi um pouco melhor, mas não o suficiente para pegar Max e acho que pagamos um pouco o preço porque estávamos um pouco desequilibrados naquela primeira parte.”

“Tivemos que lutar e fomos derrotados por Lando e então tive que forçar demais naquele stint intermediário. Mas aí na parte dos pneus duros eu fiquei bem mais confortável, o ritmo voltou, mas acho que sofri um pouco com aquela primeira parte que foi um pouco desequilibrada.”

Quando questionado se via esse início de ano como positivo, Pérez concordou.

“Definitivamente. Creio que estamos em um bom momento, acho que se você lembrar aqui no ano passado foi provavelmente meu pior final de semana, então acho que se formos fortes em lugares como esse com muita velocidade média, poderemos ser fortes em qualquer outro lugar.”

