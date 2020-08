Mesmo fora da Fórmula 1, a trajetória de Fernando Alonso no mundo do esporte a motor continua chamando a atenção. Depois de passar por Le Mans, Daytona, Dakar e mais, os fãs de automobilismo vão poder conferir como foi essa fase do bicampeão com a nova série "Fernando", que estreia em setembro e ganhou seu primeiro trailer nesta quinta (13).

Ao longo dos últimos 18 meses, o espanhol disputou algumas das provas mais tradicionais do automobilismo mundial, como as 24 Horas de Le Mans, Daytona e Sebring, o Rally Dakar, a segunda tentativa nas 500 Milhas de Indianápolis e mais.

A presença de Fernando Alonso em circuitos e desertos foi acompanhada por uma equipe de gravação que o seguiu em todas as provas disputadas depois de sua saída da F1, no final 2018.

A nova série documental sobre o espanhol, bicampeão mundial de F1 também ganhou data de estreia: 25 de setembro, na Amazon Prime Video, o serviço de vídeo sob demanda da gigante americana.

A série terá cinco episódios e oferecerá um retrato "único", dentro e fora dos circuitos, com seus momentos bons e ruins, culminando na sua participação no Rally Dakar 2020 com a Toyota Gazoo Racing, juntamente com Marc Coma.

Veja o trailer de "Fernando":

Relembre os carros de Alonso na F1

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

TELEMETRIA: Os bastidores quentes do GP da Espanha com participação de Rico Penteado

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?