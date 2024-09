Antes de ter sua demissão confirmada, Daniel Ricciardo causou um burburinho no GP de Singapura depois de conseguir tirar o ponto de volta mais rápida de Lando Norris, que vence a corrida da Fórmula 1. O acontecimento virou um verdadeiro debate entre os fãs da categoria e até mesmo no paddock.

A mudança tardia do australiano para os pneus macios permitiu que ele roubasse a volta mais rápida do vencedor da corrida, que estava pronto para receber o ponto de bônus antes da última volta. A manobra reacendeu a controvérsia sobre uma regra que pode ser vital, já que o piloto da McLaren tenta continuar reduzindo a diferença para Max Verstappen na classificação.

Então, o ponto extra deve permanecer na F1 ou é uma complicação desnecessária? Os redadores do Motorsport.com debatem.

A regra do ponto deve permanecer, mas deve ser ajustada - Jonathan Noble

Quando a luta pelo campeonato mundial se torna tão acirrada como parece estar sendo este ano, é inevitável que a disputa por cada ponto se torne mais intensa.

É por isso que a decisão da RB de deixar Ricciardo tentar a volta mais rápida no que parece ter sido sua última corrida de F1 em Singapura foi tão controversa - porque significou que Norris foi roubado do que poderia ser um bônus de pontos críticos.

É um cenário que, inevitavelmente, reacendeu os temores de que o título mundial será decidido por algumas 'travessuras' da volta mais rápida em Abu Dhabi e renovou os pedidos para que o ponto extra seja eliminado.

Mas, embora exista o risco de um final de temporada controverso se as táticas forem implementadas, esse não é um motivo bom o suficiente para se livrar de um aspecto da F1 que tem funcionado muito bem desde que foi reintroduzido em 2019.

De fato, falar apenas sobre a volta mais rápida estragar uma decisão de título é uma atitude levemente rasa.

A possibilidade do ponto da volta mais rápida influenciar o campeonato mundial não é maior nem mais controversa do que uma equipe permitir que outro piloto ganhe um ponto extra por meio da posição na pista, ou até mesmo se retirar deliberadamente para ajudar um companheiro de equipe que está em 11º lugar a subir uma posição e obter o ponto extra necessário de qualquer maneira.

Além disso, a realidade matemática é que ter esse único ponto extra disponível pode ser o que faz a diferença entre ter uma final de título ou não.

Lando Norris poderia estar 26 pontos à frente de Max Verstappen ao sair do GP do Qatar deste ano e ainda assim criar a perspectiva de uma emocionante corrida em Abu Dhabi.

Se esse ponto de bônus não existisse, a disputa pelo título seria encerrada mais cedo de qualquer forma, o que certamente não é um resultado melhor para a F1.

O bônus de volta mais rápida adicionou uma dinâmica extra às corridas e, embora não seja perfeito para oferecer oportunidades aos pilotos que têm a sorte de ter grandes lacunas atrás deles nas etapas, ele proporciona um pouco mais de intriga no final para descobrir quem quer arriscar ou não.

E há até mesmo momentos em que, como Norris fez em Zandvoort, o piloto toma para si a responsabilidade de ir em frente, mesmo que a equipe não queira.

Dito isso, acho que a F1 deveria considerar a possibilidade de alterar a regra da maneira que, se alguém fora dos dez primeiros colocados conseguir a volta mais rápida, o ponto ainda será atribuído ao piloto na zona de pontuação que tiver a volta mais rápida.

Isso acabaria de uma vez por todas com qualquer jogo fora dos dez primeiros, onde não há realmente nenhuma desvantagem em colocar alguns pneus macios no final.

Não sabemos agora se o destino da coroa de 2024 dependerá de uma volta mais rápida ou não, mas como o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, disse muito bem: "Acho que temos que nos esforçar mais para garantir que isso não chegue a um ponto..."

A regra precisa ser abandonada - Oleg Karpov

Seja qual for o motivo real por trás da equipe RB ter permitido que Daniel Ricciardo estabelecesse a volta mais rápida do GP de Singapura, isso apenas destaca a necessidade de a F1 repensar uma de suas regras mais ilógicas.

Mesmo que não tenha sido Christian Horner enviando uma mensagem de texto para Laurent Mekies nos estágios finais da corrida, implorando ao chefe da equipe irmã da Red Bull que tirasse a volta mais rápida de Lando Norris, é simplesmente inaceitável que a F1 ainda tenha essa regra. Pelo menos não com a fórmula atual e esses pneus Pirelli.

Provavelmente fazia muito mais sentido na época da guerra dos pneus, quando os pneus Michelin e Bridgestone eram tão duráveis que não só duravam toda a distância da corrida, mas também eram bons o suficiente para que os pilotos pudessem se esforçar do início ao fim. E agora?

Aqui está o cenário assustador. E se Norris conseguir de fato diminuir a diferença para Max Verstappen e manter vivas suas esperanças no campeonato - e então liderar o GP de Abu Dhabi?

E se ele marcar a volta mais rápida, mas não tiver o luxo de fazer um pitstop para colocar novos pneus macios para garantir isso? E se a Red Bull simplesmente colocar Sergio Pérez nos boxes para roubar essa volta mais rápida - e isso for suficiente para virar a batalha do campeonato a favor de Verstappen? E se tudo isso acontecer na última volta da corrida?

E esse não é nem o cenário mais louco. E se não for nem mesmo Pérez, mas Zhou Guanyu? E se a Sauber decidisse deixá-lo comemorar o fim de sua carreira de três anos estabelecendo a volta mais rápida em sua última corrida de F1? Se você acha que Abu Dhabi 2021 foi um desastre para a F1, pense novamente.

É claro que a probabilidade de isso acontecer é muito baixa, mas, ainda assim, não há motivo para essa regra existir, simplesmente porque é muito aleatória. Muitas vezes, ela premia alguém com um ponto que acabou de ter um fim de semana terrível em um bom carro. Quantas vezes já vimos uma equipe fazer o pitstop de um piloto que tinha uma diferença grande o suficiente em relação ao carro de trás - só para conseguir esse ponto?

Na maioria das vezes, é o piloto de uma das equipes de ponta que acaba tendo um fim de semana terrível, perdendo qualquer chance de competir com o restante do grupo de ponta - mas seu carro é rápido o suficiente para criar uma diferença em relação ao meio-campo. Por que a F1 recompensa esses desempenhos?

Isso pode ser bom. Às vezes, isso aumenta a intriga. E a volta mais rápida de Norris em Zandvoort foi algo especial - eu entendo isso perfeitamente. Mas, mais uma vez, quando a maneira mais fácil de obter a volta mais rápida é fazer um pitstop para um conjunto de pneus macios bem no final da corrida, isso simplesmente não faz sentido.

Que tal dar um ponto para a pole position - se for uma disputa direta sobre quem é o cara mais rápido, sem todos esses fatores adicionais? Para mim, isso seria muito mais lógico do que o que a F1 tem agora...

