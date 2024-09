Fernando Alonso está voltando à ter boas corridas, depois de ter destaque no início da temporada 2023 da Fórmula 1. Com alguns pódios no ano passado, o espanhol quer mais e, com a chegada do designer Adrian Newey, ele pode ter uma nova chance.

"Acho que não vale a pena gastar muito na temporada de 2025, a menos que você esteja lutando pelo campeonato. Portanto, acho que o projeto de 2026 deve ser o primeiro carro sobre o qual você tem influência", Alonso deu a entender que, com Newey, o foco seria no novo regulamento de 2026.

O diretor comercial e de marketing da equipe, Jefferson Slack, acredita que 2026 provavelmente será muito cedo para a Aston Martin disputar o campeonato, o que não é necessariamente uma boa notícia para o veterano espanhol. O próprio Alonso admitiu que eles precisarão de mais tempo.

"Newey certamente será de grande ajuda em 2026 para lutarmos por vitórias e acho que em 2027 estaremos lutando por títulos", disse o espanhol ao jornal Diario Sport.

Alonso, atualmente com 43 anos, completará 46 em meados de 2027, portanto, parece improvável que ele ainda faça parte do circo das corridas nessa época, embora, dada a "durabilidade" do espanhol, nada possa ser descartado.

"Um passo de cada vez", disse o bicampeão em resposta a perguntas sobre seu futuro. "Temos tudo para conseguir nossa primeira vitória em uma corrida e, com sorte, lutar por campeonatos no futuro."

"Mas estou ciente de que isso leva tempo e, de certa forma, não me resta muito tempo", admitiu o piloto da Aston Martin, que tem um lugar garantido na equipe até o final de 2026 graças ao seu contrato.

"Depois de 2026, estarei correndo na Fórmula 1 ou em outras séries", ele confirmou. "Se eu não estiver pilotando na F1, estarei na Aston Martin de alguma forma. Então, vou aproveitar esse futuro brilhante, espero."

