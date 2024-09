O Autódromo Internacional de Miami, que recebe o GP de Miami de Fórmula 1, receberá quatro novos traçados de pista, para receber mais categorias ao longo do ano, conforme anunciado pela organizadora South Florida Motorsports (SFM)

A pista foi construída em 2022 e recebe corridas da F1 desde então, com duas vitórias de Max Verstappen, em 2022 e 23, e uma de Lando Norris, em 2024. Além disso, na temporada atual, quem ganhou a corrida sprint na capital da Flórida foi Verstappen.

O autódromo fica nos arredores do Hard Rock Stadium, casa dos Miami Dolphins, time de futebol americano da NFL. A organizadora afirma que os novos layouts de circuito interno são construídos exclusivamente em propriedade privada e não cruzam vias públicas.

A nova seção da pista foi construída após a curva 10, voltando para a reta que corre paralela a Snake Creek. Dois hairpins adicionais, logo antes da Curva 17 e depois da Curva 3, oferecem outras configurações para uso permanente.

A construção de uma nova seção da pista e de dois novos hairpins criará cinco configurações do Autódromo, incluindo o circuito de 19 curvas de 5,41 km do GP, o Extended Marina Loop (19 curvas em 4,52 km), o Marina Loop (18 curvas em 3,94 km), o Extended MIA Loop (13 curvas em 2,30 km) e o MIA Loop (14 curvas em 2,83 km).

Miami International Autodrome 3 Foto de: South Florida Motorsports

A SFM afirma que, além de atrair novos eventos competitivos de esportes automobilísticos, esses desenvolvimentos de pista também permitem que o circuito sedie uma variedade de funções corporativas e outras atividades de pista privada no local de classe mundial durante todo o ano.

"Este é um momento empolgante para ser um entusiasta dos esportes a motor aqui no sul da Flórida", disse Tom Garfinkel, sócio-gerente do GP de Miami.

"Nosso investimento nas instalações e na construção do circuito interno cria cinco configurações de pista dignas dos pilotos de elite do mundo e nos permite participar da crescente comunidade de esportes a motor do sul da Flórida, respeitando também o impacto sobre os residentes e empresas locais".

"Há uma cultura automobilística próspera aqui no sul da Flórida e esse investimento nos permite atender melhor a esse grupo crescente de entusiastas automotivos, além de utilizar nosso campus para mais programação comunitária, incluindo oportunidades de educação e carreira para jovens e estudantes locais".

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!