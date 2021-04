O recorde dos Estados Unidos como o país que realizou GPs em mais locais do que em qualquer outro diz tudo sobre as dificuldades da Fórmula 1 em conseguir um ponto de apoio no local.

Sebring, Watkins Glen e Long Beach tiveram bastante sucesso em sua época - mas deixaram de ser usadas conforme o esporte se expandia e seguia em frente.

Outros lugares como Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix e Indianápolis tiveram seus momentos, mas no final das contas não conseguiram causar o enorme impacto no país que a F1 esperava.

Com o Circuito das Américas de Austin já no calendário, a categoria máxima do automobilismo está tentando novamente dar mais um avanço no país norte-americano, incluindo o GP de Miami, a partir de 2022.

A decisão de realizar a corrida foi anunciada pelo CEO da F1, Stefano Domenicali.

“Estamos orgulhosos, e este não sou eu, estamos orgulhosos como F1 porque estamos olhando para frente”, disse no último final de semana.

“Estamos lançando as bases para um futuro incrível da F1. E este é um marco que todos nós queríamos."

“Ontem à noite, quando compartilhamos as informações com todas as equipes, todos estavam realmente: 'Uau, esse é o caminho certo a seguir, é realmente onde devemos estar'. Portanto, esta é realmente a direção que vamos tomar para um grande futuro da F1."

Mas, apesar do otimismo, alguns permanecem céticos sobre se o projeto atual de Miami realmente terá tanto impacto quanto o plano original. Naquela época, a F1 teria um cenário espetacular para a corrida que teria confirmado o local como um dos eventos de 'destino'.

Agora, correndo ao redor de um estacionamento (embora grande) do lado de fora de um estádio, há temores de que ele não tenha exatamente o mesmo efeito.

No entanto, Domenicali afastou essas preocupações. Ele insistiu em que o novo layout de Miami não significa que a F1 falhou em suas ambições de fazer um grande evento.

“É ótimo, não é um compromisso”, disse.

“Como sempre, ao buscar uma solução diferente, é preciso levar em consideração todos os elementos que fazem a felicidade de todos."

“Houve muita discussão para um layout diferente. Tenho certeza de que a pista que você verá ao redor do Miami Hard Rock Stadium e Miami Gardens será fantástica. Construímos algo que será espetacular. ”

O promotor da corrida, Tom Garfinkel, CEO do Miami Dolphins, acredita que a nova solução é, na verdade, uma melhoria em relação ao plano original do centro da cidade.

“Acho que será muito melhor em certos aspectos”, disse.

“Quando olhamos originalmente para o design da cidade, havia muitas restrições em torno da pista e a primeira prioridade era criar um grande circuito de corrida para os pilotos e para os fãs, com múltiplas oportunidades de ultrapassagem."

“Quando olhamos para o site do Hard Rock, tínhamos basicamente uma folha de papel em branco para trabalhar com designers e para trabalhar com F1. Obviamente, a FIA montou uma pista de corrida que é dinâmica de várias maneiras, espero."

“Além disso, para ser capaz de oferecer ótimas experiências que refletem de forma única a diversidade de Miami e tudo o que fazemos, temos a infraestrutura existente lá e coisas no local. Achamos que estamos em uma posição melhor para fazer isso.”

Garfinkel acredita que o ambiente do estádio permitirá aos promotores da corrida uma melhor oportunidade de dar aos fãs a experiência que desejam: além de garantir vistas espetaculares do circuito.

“Se você olhar o que fizemos com o Miami Open Tennis Tournament, por exemplo, o que vamos ser capazes de fazer é transformar completamente [a área] em um campus com paisagismo e todos os tipos de oportunidades diferentes e comidas e bebidas áreas ”, explicou.

“Queremos criar um ambiente em que as pessoas fiquem maravilhadas quando chegam lá. E penso de novo, começando com uma espécie de folha de papel em branco, fomos capazes de projetar um circuito com os designers, F1 e a FIA , que oferece muitas oportunidades de ultrapassagem."

“Haverá vistas do estádio que fica no centro do circuito. Você pode caminhar ao redor do deck superior do estádio e ver cada curva da pista. Acho que é uma oportunidade única."

“Vai ser lindo e eu realmente não vejo nenhuma limitação. Na verdade, só vejo oportunidades. ”

O plano para o esporte é usar os dois GPs para garantir que todo o país finalmente se encante com o campeonato.

O projeto da F1 de assegurar que as corridas em Miami e Austin sejam mantidas separadas no calendário é uma forma de tentar espalhar os picos de interesse, além de garantir que cada evento possa maximizar sua promoção.

E, embora Austin tenha dado à categoria o local mais permanente que já teve nos EUA por anos, a F1 ainda está buscando o próximo passo: algo que irá atrair o interesse do público e da mídia em geral para ajudar a aumentar o alcance do esporte.

A audiência dos Estados Unidos ainda é relativamente pequena - cerca de 1 milhão de espectadores na TV de uma população geral de 328 milhões.

Um fator que não pode ser subestimado ao tentar prever a última investida da F1 no país é o fato de que seu perfil é muito diferente agora do que era há cinco anos.

O sucesso da série da Netflix - Drive to Survive - mudou tudo.

Não apenas todos os pilotos agora são celebridades, mas outras grandes personalidades no paddock - como o CEO da McLaren, Zak Brown - se tornaram bem conhecidas.

“Tive [a personalidade da televisão] Michael Strahan vindo até mim em um restaurante e ele não teria a menor ideia de quem eu era se não fosse pelo Netflix”, disse Brown recentemente durante uma viagem para a abertura da temporada da Indy.

“Ele veio falar comigo em um restaurante de Nova York. Cara super educado, adora a McLaren, e a primeira coisa que disse foi 'Eu vi você no Netflix'. Portanto, acho que definitivamente fez a diferença em todo o mundo, mas especificamente na América.”

O 'efeito' Netflix foi citado pelos gigantes da tecnologia da computação, Oracle, como um dos motivos pelos quais grandes empresas americanas mostraram um interesse maior no esporte este ano.

A oportunidade para a F1 nos EUA nunca foi tão grande como é agora. Mas uma coisa é dar um 'salto' no mercado, outra é conquistar realmente o país - o trabalho árduo apenas começou.

