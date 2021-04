Pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1, Max Verstappen tem reais chances de brigar pelo título mundial. Após a pré-temporada e as duas primeiras corridas do ano, o piloto holandês mostrou desempenho similar ao de Lewis Hamilton e da Mercedes, algo inimaginável até o ano passado.

Nesta quinta-feira (29), durante o dia de mídia para o GP de Portugal, Verstappen falou sobre a briga inédita que está para acontecer em sua carreira, mas despistou quando indagado sobre as batalhas com Hamilton.

“É uma temporada muito longa, então não penso muito nisso, só quero fazer o melhor trabalho possível a cada fim de semana e, claro, tentar cometer o mínimo de erros”, disse Verstappen.

“[Só] sonhar não leva você a lugar nenhum, e eu sou muito realista o tempo todo, e eu só quero me concentrar na corrida que vem pela frente, eu não sou estúpido, sei que você não pode realmente errar, principalmente em um campeonato tão disputado.”

“E não quero colocar pressão desnecessária em ninguém da equipe, porque também sabemos o que temos que fazer, mas não adianta ficar falando isso. Só quero me concentrar neste fim de semana e prefiro ficar em silêncio. Não preciso exagerar nada.”

Bem nos dois tipos de pista que enfrentou até agora, Verstappen também despista sobre quão favorecido pode ser pelo layout de Portimão.

“Tudo tem funcionado muito bem até agora. Mas, novamente, você sabe que este é um layout muito diferente e não significa que se você foi competitivo nessas duas pistas, será perfeito aqui. Você sabe que ainda precisa ter uma boa configuração. Então, vamos tentar fazer o melhor que pudermos para tirar o máximo proveito disso. Claro que, no geral, o carro é sempre competitivo, mas agora tudo se resume a configurá-lo, digamos, perfeitamente para poder vencer corridas.”

GP de Portugal, Canadá por Turquia e 'corridas' aos sábados com Rico Penteado | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme

Your browser does not support the audio element.