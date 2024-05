O mercado de pilotos da Fórmula 1 para a temporada de 2025 pega fogo, mas o destino de Adrian Newey também virou um dos grandes pontos de interrogação da categoria, especialmente após a oficialização de sua saída da Red Bull nesta semana.

Rumores apontam que o ‘mago da F1’ pode desembarcar na Ferrari, mas agora uma nova (velha) equipe pode contar com os serviços do britânico. A Williams também entrou no páreo e negocia seu retorno ao time em que fez parte de 1991 a 1996, segundo o site RacingNews360.

A publicação também revela que Newey tem resistência em ter que se mudar para a Itália, nesta altura da sua vida. A missão pela contratação do projetista de 65 anos de idade tem sido encampada pelo próprio chefe da equipe, James Vowles.

Sob o comando técnico de Newey, a Williams conquistou os títulos de construtores entre 1992 e 1994 e novamente em 1996, embora ele tenha sido colocado sob licença antes de uma mudança para a McLaren nesta última. Além disso, Nigel Mansell, Damon Hill e Alain Prost foram campeões de pilotos na equipe neste mesmo período.

Conversa com ROBERTO CABRINI: As VERDADES de ÍMOLA-94, a INVESTIGAÇÃO da morte e o CHORO por Senna

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!