O primeiro GP do Cazaquistão foi adiado devido à emergência de inundações na Ásia Central, anunciou a MotoGP.

Agendado para ser realizado entre os dias 14 e 16 de junho, não foi divulgada nenhuma nova data para o evento, mas a Dorna Sports espera realizá-lo ainda este ano.

A MotoGP originalmente se programou para correr no Cazaquistão, no novo Autódromo Internacional de Sokol, perto da maior cidade do país, Almaty, no ano passado, como parte de um calendário em expansão.

No entanto, devido ao circuito não estar pronto na época para o dia 9 de julho, o evento foi cancelado e não substituído em 2023.

Foi inscrito no calendário de 2024 para o fim de semana de 14 a 16 de junho.

No entanto, nesta sexta-feira, 3 de maio, a MotoGP anunciou que o GP do Cazaquistão teve de ser adiado devido à emergência de inundações que afetou a região nas últimas semanas.

Naquela que foi descrita como a pior inundação na região em 80 anos, o rio Ural – como resultado do rápido derretimento da neve e do gelo devido às altas temperaturas, bem como às fortes chuvas – transbordou em abril.

No entanto, até 1º de Maio, mais de 40.000 pessoas deslocadas regressaram às suas casas e estão em curso esforços de limpeza – de acordo com relatos dos meios de comunicação locais.

Uma declaração da FIM dizia: “Condições climáticas sem precedentes levaram a inundações em toda a Ásia Central, causando uma emergência nacional no Cazaquistão e deslocando grande parte da população.

“Não seria responsável à MotoGP adicionar qualquer encargo adicional às autoridades ou serviços enquanto trabalham para ajudar as dezenas de milhares de pessoas afetadas em todo o país.

“O Sokol International Racetrack, portanto, não receberá a MotoGP nas datas anunciadas anteriormente e quaisquer atualizações adicionais serão publicadas assim que confirmadas.

“Como nossa maior prioridade, a MotoGP envia as nossas condolências e apoio ao povo do Cazaquistão e a todos os afetados pelas inundações na Ásia Central. Esperamos que a nação, a região e as comunidades afetadas possam recuperar o mais rapidamente possível.”

Apesar da incerteza sobre o evento que ocorrerá em 2024, nas últimas semanas a proposta de que isso acontecesse parecia muito mais forte, com uma inspeção de homologação da Dorna originalmente marcada para ocorrer após o GP da Catalunha, no final de maio.

A remoção do Cazaquistão de seu lugar original no calendário cria duas lacunas consideráveis ​​para a categoria.

Depois do GP da Itália em Mugello, no dia 2 de junho, a MotoGP não voltará a correr até o fim de semana de 28 a 30 de junho, na Holanda.

Uma semana depois, o GP da Alemanha em Sachsenring será realizado antes da MotoGP sair para uma pausa de verão de três semanas antes do GP da Grã-Bretanha, de 2 a 4 de agosto.

Como tal, a MotoGP enfrenta um calendário de apenas três etapas em nove semanas a partir do último fim de semana de junho.

Outro ponto de interrogação no calendário de 2024 é o futuro do GP da Índia, que foi realizado pela primeira vez no ano passado.

No momento, os ingressos para o evento ainda não foram colocados à venda – embora isso só tenha acontecido no ano passado mais perto da etapa.

A MotoGP já foi forçada a cancelar uma corrida em 2024, pois os cortes nos gastos públicos impediram a realização do GP da Argentina, em abril.

A MotoGP confirmou durante o anúncio inicial do calendário que o Balaton Park, na Hungria, funcionaria como local de reserva, sujeito a homologação.

No entanto, com um calendário tão apertado no segundo semestre do ano, será difícil para a categoria reprogramar o Cazaquistão ou adicionar um substituto.

