Carlos Sainz disse que não tem “garantia” de um futuro assento na Fórmula 1 com a Audi, mas sente que “faz todo o sentido” que o fabricante tenha contratado Nico Hulkenberg.

A Audi é um dos vários destinos possíveis para Sainz após sua saída da Ferrari, com o fabricante alemão há muito interessado em garantir seus serviços para sua entrada na F1 em 2026, quando mudar a marca da equipe Sauber.

Nas últimas semanas, o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, sugeriu que Sainz tem “uma oferta muito lucrativa da Audi que não podemos igualar ou superar”, já que a equipe campeã mundial considera substituir Sergio Perez em 2025, enquanto reportagens da mídia espanhola na quinta-feira incluíam especulação de que Sainz já rejeitou uma oferta da Audi.

Ele insistiu que “não há verdade” nessa sugestão ao encarar a imprensa da F1 antes do GP de Miami de 2024 neste fim de semana, onde também foi questionado se ele havia recebido alguma garantia – informal ou não – sobre a possibilidade de um Audi permanecer disponível enquanto espera para ver que outras chances podem surgir na Red Bull ou na Mercedes.

“Não”, respondeu Sainz, falando pela primeira vez desde que foi anunciado que a Audi havia garantido seu primeiro piloto para 2026 ao recrutar o piloto da Haas, Hulkenberg, a partir do próximo ano.

“A única garantia que tenho é de mim mesmo que quero tomar a decisão certa.

“É por isso que também está demorando um pouco mais e é por isso que quero ver todas as opções disponíveis antes de tomar qualquer decisão fundamental.”

“Acho que Nico ingressar na Audi faz todo o sentido para eles e para Nico. Acho que ele é um grande piloto cujo talento consegui ver, acho que ele é uma ótima contratação para eles e os parabenizo porque ele está indo muito bem na Haas.”

Falando no Hard Rock Stadium nesta quinta-feira, Sainz reiterou novamente “há certas coisas que não dependem totalmente de mim e haverá algumas esperas para serem feitas” em relação à sua escolha para 2025 na F1.

“Mas, entretanto, não estamos completamente parados [nas negociações]”, acrescentou. “Ainda estamos conversando com as pessoas e avançando no que podemos avançar.

“Mas todas essas coisas incluem a espera que, como eu disse antes, precisaremos fazer [para] que as pessoas se decidam em muitas áreas.”

