Quando Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton com facilidade no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, deixou uma impressão imediata sobre a escala da vantagem de velocidade em reta da Red Bull.

Logo após a corrida, Hamilton disse que nunca tinha visto um carro ter tanta vantagem sobre os adversários quanto o RB19.

"Eu definitivamente nunca vi um carro tão rápido", disse ele. "Acho que quando éramos rápidos, não éramos tão rápidos. Acho que é o carro mais rápido que já vi, especialmente em comparação aos outros."

Os comentários de Hamilton geraram muita especulação sobre a superioridade da Red Bull em velocidade máxima e como ela estava sendo alcançada.

E embora esteja claro que o carro da Red Bull tem uma tremenda eficiência aerodinâmica, muito do foco tem sido na melhoria do aumento de velocidade que a Red Bull parece obter ao ter seu DRS aberto.

Ao contrário da crença de muitos, pode haver e há diferenças na eficácia do DRS entre as equipes, dependendo de como elas moldaram suas asas.

Embora haja um espaço máximo obrigatório de 85 mm que pode ser aberto entre o plano principal e o flap superior, que é verificado pela FIA (abaixo), sua eficácia pode ser ajustada por meio dos recursos gerais de design das asas.

Ferrari F1-75 DRS check Photo by: Giorgio Piola

Mas, em vez de haver algum elemento de truque no que a Red Bull esteja fazendo, a resposta parece se resumir a algo muito simples: ter uma asa perfeitamente adequada às demandas do circuito de Jeddah.

Como sabemos, as equipes criam um conjunto de designs de asa traseira para a variedade de pistas que a F1 visita ao longo da temporada.

Estas são frequentemente categorizadas como asas de baixo e médio downforce. No entanto, muitas vezes há muito mais opções no conjunto de asas disponíveis do que apenas um tipo para cada nível de downforce.

Para muitas equipes, as restrições de recursos e o limite de custo resultaram em uma redução no número de soluções de asa sob medida em comparação com a era regulatória anterior.

E, com um local de baixo downforce e alta velocidade, como a Arábia Saudita ocupando o segundo lugar no calendário, muitas equipes ainda não tinham uma opção mais personalizada.

Red Bull RB19 rear wing Photo by: Uncredited

A Red Bull fez isso (veja acima), com a nova asa seguindo o mesmo layout geral da versão usada no Bahrein.

No entanto, teve adaptações nas transições do plano principal, flap superior e placa final para diminuir o downforce e o arrasto, ao mesmo tempo em que mudou o delta do DRS em comparação com a asa usada no Bahrein.

Além disso, a Red Bull executou apenas um elemento de asa de feixe, que não só tem implicações diretas na geração de downforce e arrasto, mas também resulta em mudanças no comportamento do difusor e da asa traseira, uma vez que todos 'conversam' entre si, aerodinamicamente falando.

Essa relação também influencia o desempenho do carro quando o DRS está ativado e desativado, o que significa que é sempre uma troca entre o desempenho do carro no trânsito e o desempenho ao ar livre.

Abas aparadas

Enquanto a asa da Red Bull era perfeitamente adequada para as demandas de alta velocidade da Arábia Saudita, seus principais rivais usavam versões modificadas do que haviam utilizado no Bahrein.

A principal área de mudança na Mercedes de Hamilton, por exemplo, foi uma aba superior mais aparada.

Embora isso fornecesse um aumento de velocidade em reta quando o DRS estava desativado, devido a produzir menos downforce e arrasto, era improvável que oferecesse qualquer desempenho adicional quando o DRS estava aberto em comparação com o flap padrão.

Depois de testar o flap aparado durante os treinos livres, a Mercedes optou por usar sua opção de downforce mais alto e, em vez disso, concentrou sua atenção nas mudanças no recorte da placa final.

Isso segue a abordagem que teve em várias corridas durante 2022, quando optou por não cortar no canto superior e é algo que pode mudar rapidamente devido à modularidade de sua asa.

Mercedes W13 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Essa área da asa é particularmente sensível ao arrasto gerado, pois há um forte vórtice criado à medida que os vários componentes de pressão colidem.

As mudanças feitas nos regulamentos para 2022 reduzir parte disso para melhorar a capacidade dos carros seguirem uns aos outros.

No entanto, ainda é um enigma aerodinâmico para resolver e todas as equipes têm soluções variadas, já que agora têm menos ferramentas à sua disposição.

A Mercedes tinha uma nova solução que correram na Arábia Saudita, com a borda traseira da seção da ponta e o painel recortado para trás.

Opções de asas

Por fim, não parece haver um grande segredo escondido com o DRS da Red Bull que as outras equipes não tenham descoberto.

Foi apenas uma combinação de ter asa traseira, asa de trave e DRS mais específico para o circuito, enquanto os outros adaptaram o que usaram no Bahrein.

Dito isto, também está claro que, no geral, o RB19 está muito acima do resto de qualquer maneira e isso se resume a todos os seus recursos de design funcionando perfeitamente juntos.

