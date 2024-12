A FIA publicou um novo conjunto de imagens renderizadas que mostram as mudanças que devem ser feitas para os regulamentos da Fórmula 1 de 2026.

O órgão regulador ainda está procurando equilibrar melhor o desempenho dos carros antes que as equipes comecem a trabalhar em seus projetos após o ano novo.

As discussões que estão em andamento são sobre como a aerodinâmica do carro pode ser melhor utilizada para atender aos vários objetivos dos novos regulamentos, com a FIA e as equipes trabalhando juntas para dar aos designers mais liberdade para desbloquear desempenho e reduzir as chances de projetos de carros idênticos.

A forma geral e o projeto do design do carro permanecem muito semelhantes, embora as imagens ofereçam apenas as pinceladas iniciais do que é possível alcançar com os regulamentos, enquanto espera-se que as equipes sejam muito mais agressivas na forma como abordam seu design.

Em relação às alterações, algumas são mais óbvias do que outras, sendo a mais clara delas a mudança na composição da seção externa da asa dianteira.

Comparação da asa dianteira do 2026 Foto de: Uncredited

Em vez de ter a opção de colocar uma 'barbatana' vertical na placa inferior, como era o caso antes (indicado na área circulada), agora há espaço para que um plano de mergulho seja fixado na placa terminal, que, nesse caso, tem uma fixação mais fina e uma corda externa mais larga.

No entanto, invariavelmente haverá maneiras diferentes de essa região da caixa ser usada pelos designers para complementar as várias superfícies ao seu redor.

Nesse sentido, também podemos ver uma mudança no perfil da placa terminal, o que indica que haverá liberdade para as equipes alterarem seus designs, conforme acharem adequado, assim como acontece agora, com várias opções de design diferentes usadas em todo o grid.

Observe também que as coberturas de aro de roda totalmente fechadas que a geração atual de carros utilizou parecem estar dando lugar a uma solução de disco, em que a seção central da superfície expõe o aro da roda atrás.

Obviamente, isso terá um impacto no resfriamento e alterará a aerodinâmica gerada pelo conjunto de roda e pneu, o que dará aos projetistas um novo desafio a ser superado.

2026 Cercas do assoalho Foto de: Não creditado

O assoalho, que é o maior contribuinte para o desempenho, também teve seu design revisado, sendo que a adição mais óbvia são as cinco cercas adicionadas à borda de ataque do assoalho (circuladas).

Elas proporcionarão um controle mais preciso do fluxo de ar que está sendo encontrado e darão aos projetistas mais opções quando se trata de projetar as outras superfícies no assoalho do carro.

Parece ter havido mudanças aqui também, com o arranjo presente nas projeções originais dando lugar a uma superfície plana, enquanto o volume do difusor parece ter sido aumentado, com a linha de chute sendo trazida para frente para acomodar isso.

Um pequeno flap Gurney também está presente à frente do pneu traseiro, o que, sem dúvida, dará aos projetistas espaço em termos de como lidar com a turbulência criada na região, enquanto a parede lateral do difusor também parece ter a abertura da ratoeira usada durante os regulamentos atuais.

Também foi adicionado um conjunto de venezianas de resfriamento à carenagem na junção do sidepod e da cobertura do motor, sugerindo que as equipes ainda manterão algumas das liberdades existentes nos regulamentos atuais.

Comparação da traseira do 2026 Foto de: Não creditado

As decisões de design tomadas aqui terão de ser cuidadosamente gerenciadas devido ao aspecto ativo do design da asa, assim como será o caso na parte dianteira do carro, mas a nova imagem incorpora um conjunto de asa traseira angular de três elementos côncavo, em vez do design plano visto nas imagens originais.

Isso sugere que há mais liberdade disponível aqui em termos de individualização do projeto, especialmente porque também podemos ver que os pilares de montagem em estilo pescoço de cisne do design original deram lugar a variantes montadas sob a asa.

As renderizações apresentadas pela FIA ainda são uma interpretação muito estilística de como os regulamentos podem ser percebidos, mas, dadas as preocupações que foram originalmente levantadas pelas equipes, em relação à eficácia aerodinâmica dos carros e à liberdade que teriam para projetar seus carros, as mudanças parecem ser um passo na direção certa.

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

REGI LEME ABRE O CORAÇÃO: relação com SENNA, PIQUET e GALVÃO, Singapura-2008, CARREIRA e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!