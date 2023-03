Carregar reprodutor de áudio

Nesta segunda-feira (27), o RETA FINAL chega repleto de polêmicas, abordando desde a Red Bull até o porpoising, passando pelos treinos livres da Fórmula 1. A categoria, aliás, realiza o GP da Austrália no próximo domingo, de modo que Melbourne volta aos holofotes.

Além disso, Fórmula E no Brasil, MotoGP em Portugal e TCR South America na Argentina, com a participação do piloto Rafael Suzuki, que estreou na categoria sul-americana.

