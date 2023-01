Carregar reprodutor de áudio

Apesar de Michael Andretti assegurar o apoio da General Motors e da Cadillac para seus planos de entrar Fórmula 1, a 'cúpula' da categoria ainda não está pulando de alegria com o interesse do empresário em ter sua própria equipe e se tornar parte do grid.

O anúncio da Andretti não mudou a situação, mas Mario Andretti diz que eles não estão longe de um acordo para ingressar na F1 em um futuro próximo.

"Vai ser preciso muito apoio, muitas variáveis para coordenar. Estamos trabalhando nisto há quase um ano, tentando atender a todos os requisitos que temos. Alguns têm sido úteis, outros não tanto", disse Mario Andretti à Autoweek na feira técnica CES em Las Vegas.

"As pessoas que realmente importam nos apoiaram e acreditaram em nós e estou muito orgulhoso de Michael [Andretti]. Muitas pessoas teriam desistido no meio do caminho. Trabalhamos muito e atendemos às suas demandas", disse o ex-piloto de 82 anos, que tem feito campanha publicamente para que a equipe se deu filho receba a luz verde da F1.

"Só falta preencher a papelada. A General Motors estará conosco no futuro, é oficial."

O exultante otimismo de Andretti parece prematuro, dado que a F1 respondeu às notícias do casamento Andretti-GM com uma declaração tão neutra que nem sequer os mencionou pelo nome, e relatórios do Motorsport.com sugerem que não será nada fácil para Andretti encontrar um parceiro "de fábrica".

Andretti aludiu intencionalmente à natureza rudimentar da futura equipe de F1 quando admitiu que eles só tinham acordos verbais com a maioria da sua equipe - e como mostra o exemplo da Audi, que está lutando para igualar até mesmo os números da Red Bull Powertrains, seria ingênuo pensar que eles poderiam justificar pessoas o suficiente de outras equipes de F1.

"Há muitas pessoas boas e experientes em prontidão, muitas das quais não querem deixar seus empregos atuais até sabermos algo com certeza", disse Andretti, explicando de uma só vez como será difícil a "formalidade" autodescrita.

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

