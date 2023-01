Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes revelou nesta quinta-feira (12) a data de lançamento do W14, carro da temporada 2023 da Fórmula 1. O modelo será conhecido em um evento marcado para 15 de fevereiro.

A montadora alemã busca dar a volta por cima após uma temporada desapontadora em 2022, quando caiu para terceiro no Mundial de Construtores, atrás de Red Bull e Ferrari, com a equipe sofrendo para resolver a questão do porpoising, que afetou muito o carro no começo do ano e que escondia outras dores de cabeça.

Mas com um programa sólido de desenvolvimento, a Mercedes deu a volta por cima, evitando sair de mãos vazias na temporada com as vitórias de George Russell na sprint e no GP de São Paulo.

A Mercedes divulgará o F1 W14 E Performance em 15 de fevereiro em um evento transmitido ao vivo de Silverstone, similar aos lançamentos anteriores da equipe. O carro será guiado novamente pela dupla formada por Lewis Hamilton e Russell.

"Forjado a partir dos desafios da campanha 2022 com o W13, que forçaram a equipe a confrontar e superar vários desafios, o W14 foi construído em cima das lições que aprendemos ano passado", disse a equipe através de um comunicado.

"O progresso obtido pelos esforços e determinação de todos em Brackley [sede operacional] e Brixworth [fábrica de motores] nos ajudaram a atingir resultados mais fortes na segunda metade da temporada, culminando em uma dobradinha no GP de São Paulo".

O lançamento acontecerá um dia após a apresentação da Ferrari e um dia antes da Alpine.

Confira o calendário de lançamentos da F1 2023 até aqui:

06 de fevereiro Williams (pintura) 11 de fevereiro AlphaTauri (pintura) 13 de fevereiro McLaren e Aston Martin 14 de fevereiro Ferrari 15 de fevereiro Mercedes 16 de fevereiro Alpine

