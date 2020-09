O ano de 2020 está sendo marcado pelos recordes que Lewis Hamilton não cansa de quebrar na Fórmula 1. Além daqueles mais notórios, o de número de títulos e de vitórias sobre Michael Schumacher, a cada corrida do Mundial deste ano, outros registros apontam o nome do piloto inglês como o líder.

Após o tumultuado GP da Toscana no último domingo, com direito a três relargadas, duas bandeiras vermelhas, acidentes envolvendo grande parte do grid, Hamilton pode bater no peito para mais três feitos.

Hamilton triunfou em um circuito que estreava na F1 pela terceira vez na carreira. Antes, ele já havia vencido a corrida no Circuito das Américas, em 2012, e também foi o primeiro a cruzar a linha de chegada pela primeira vez no GP da Rússia, em Sochi, no ano de 2014.

O maior nome da Mercedes quebrou outro recorde, que antes pertencia a Schumacher, que encerrou a carreira na F1 no mesmo time. Com a vitória em Mugello, Hamilton tem em seu histórico 222 corridas em que terminou na zona de pontos, deixando Schumi para trás.

Se o jovem compatriota de Hamilton, George Russell, lamentou não ter conseguido levar sua Williams à zona de pontos em Mugello, a vida do piloto da Mercedes parece mais fácil. Com a vitória, Hamilton chegou a incríveis 42 corridas seguidas na zona de pontos. A última vez que ele saiu de uma corrida da mesma maneira que entrou foi no GP da Áustria de 2018, ao abandonar por um problema de pressão no combustível.

Por falar em zona de pontuação, a grande fase de Hamilton também respinga na Mercedes, como fabricante. Após a corrida em Mugello, um carro com motor Mercedes-Benz tem 226 corridas seguidas nos pontos, contra 228 da atual recordista Ford.

