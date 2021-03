VÍDEO: Acompanhe o lançamento do W12, carro de 2021 da Mercedes

Após sete temporadas de domínio e 14 títulos conquistados em 14 possíveis na Fórmula 1, a Mercedes vai querer encerrar a era do atual regulamento como começou: colecionando vitórias e títulos, antes da revolução planejada para 2022.

Para isso, o W12, muito baseado no W11, terá continuar o sucesso de seus antecessores. Ele será apresentado nesta terça-feira, a partir das 8h, no horário de Brasília, e terá a bordo, mais uma vez, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

O congelamento do chassi e a relativa estabilidade das regras obrigam poucas mudanças em comparação ao modelo anterior. A principal novidade será a ausência do DED (DAS), sistema de direção de eixo duplo, que apareceu pela primeira vez nos testes de pré-temporada de 2020, e que altera o ângulo da roda dianteira quando o piloto empurra ou puxa o volante, proibido para este ano.

Apesar do sucesso e grande trabalho da Mercedes, os alemães não são conhecidos por descansar sobre os louros e a equipe liderada por Toto Wolff tentará corrigir algumas pequenas falhas em 2021 para manter a supremacia.

