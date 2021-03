O CEO da Liberty Media, Greg Maffei, insiste que "não está preocupado" com o balanço da Fórmula 1 enquanto o esporte tenta se recuperar de uma difícil temporada de 2020.

A Liberty anunciou na sexta-feira que as receitas da F1 caíram 44% de 2019 a 2020, resultando em uma perda operacional substancial de U$ 386 milhões (aproximadamente R$ 2.159 bilhões) e menos receita dividida entre as 10 equipes.

No entanto, Maffei demonstra estar confiante de que o desempenho financeiro vai melhorar em 2021, uma vez que os espectadores voltam aos eventos e a receita das taxas de promoção da corrida aumenta. A Liberty foi duramente atingida pela pandemia do coronavírus, com suas outras divisões - o time de beisebol Atlanta Braves e a empresa de promoção de shows Live Nation - também perdendo receita.

“Acho que uma das coisas que faz parte do grupo Liberty é que temos a capacidade de olhar para o futuro e sermos atenciosos com o benefício de nossas empresas operacionais”, disse Maffei em uma ligação com analistas de Wall Street.

“O balanço da F1 é muito, muito forte. Acho que os níveis operacionais que temos em nossos contratos estão bons. Portanto, não estou muito preocupado com o balanço patrimonial.”

Maffei disse que todos os negócios da Liberty estarão prontos quando o mundo sair das restrições da Covid-19: “Certamente não estamos exatamente no negócio de bolas de cristal.”

“Mas nosso negócio é tentar nos preparar para garantir que nos beneficiaremos quando for aberto e que estaremos preparados se isso não acontecer na proporção ou ritmo de mudança que gostaríamos.”

O CEO da Liberty admitiu que mesmo que os fãs voltem às corridas da F1 em 2021, não será os números habituais durante toda a temporada. Isso, por sua vez, inevitavelmente afetará a receita dos promotores de corrida.

“Teremos uma variedade de alternativas onde os fãs estarão até certo ponto”, disse.

“E eu não acho que será binário, não veremos necessariamente de zero a 100.”

“Mas estaremos potencialmente em algum lugar no meio. Portanto, estou mais otimista quanto ao final do ano, de que atingiremos 100% da capacidade. Acho que a promoção (receita) ainda será reduzida em 2021, certamente em comparação com o que teríamos em um ano sem pandemia. Teremos públicos restritos e fãs restritos em alguns de nossos eventos.”

“Não estamos aqui para fazer uma previsão, porque parte disso ainda está no ar, flutuando.”

Maffei está confiante de que a receita de transmissão da F1, que sofreu um abalo devido ao calendário reduzido em 2020, voltará aos níveis usuais em 2021.

“Esperamos um fluxo de receita de transmissão razoavelmente normal à luz de nossas 23 corridas.”

"Mais uma vez, nenhuma bola de cristal sabe exatamente como a Covid-19 se desenvolve. Mas nosso objetivo foi tentar aliviar a dor em 2020, na medida em que tínhamos que fazer concessões a algumas de nossas emissoras - nosso objetivo era fazer o máximo possível para realizar aquele evento de 2020 e trazer 2021 de volta ao normal.”

“Essa é a nossa esperança e a nossa expectativa. Mas a Covid-19 pode mudar isso.”

Olhando mais adiante, o chefe da Liberty insistiu que o novo Pacto de Concórdia acabará gerando uma parcela maior da receita para a F1 à medida que seus lucros aumentarem.

Ele disse: “Daqui para frente, com o novo Pacto de Concórdia, temos uma estrutura que à medida que aumentamos a lucratividade, teremos a oportunidade de recuperar um pouco do que historicamente a F1 ganha. Com o passar dos anos, as taxas ficaram um pouco mais atrativas para nós.”

“Se chegaremos a isso em 2021, dados os riscos da pandemia, não estou tão confiante, mas nos anos seguintes, à medida que continuarmos a ter um negócio totalmente saudável, acredito que nossa participação irá aumentar ligeiramente”, concluiu.

