Nesta segunda conheceremos o terceiro carro do grid da Fórmula 1 para a temporada de 2021. Depois de McLaren e AlphaTauri na semana passada, hoje é a vez da Alfa Romeo, que revela a identidade do C41 em um evento em Varsóvia, na Polônia.

Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi e Robert Kubica serão os responsáveis pelo lançamento do carro, que deve trazer mudanças na pintura para este ano.

O lançamento do carro está marcado para as 8h, horário de Brasília. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo Motorsport.com abaixo.

A Alfa Romeo chega a 2021 buscando se recuperar de uma campanha desapontante no ano passado, que a deixou na luta da "Classe C" contra Williams e Haas.

Apesar da equipe suíça ter conseguido manter seu oitavo lugar no Mundial de Construtores, como em 2019, o número de pontos conquistados foi bem mais baixo, oito contra 57 do ano anterior.

A Alfa sofreu com a falta de potência dos motores Ferrari no ano passado, mas optou por manter Raikkonen e Giovinazzi como pilotos titulares. Kubica também volta como piloto reserva e de testes, com a equipe mantendo o patrocínio máster da empresa polonesa Orlen.

Veja o lançamento da Alfa Romeo 2021 ao vivo:

