Nesta segunda, conhecemos a identidade do terceiro carro do grid da temporada 2021 da Fórmula 1. A Alfa Romeo lançou o C41 em um evento em Varsóvia, na Polônia, por conta da ORLEN, sua patrocinadora máster.

O evento contou com a presença do chefe da equipe, Frédéric Vasseur e os pilotos Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi e Robert Kubica, que segue por mais um ano como piloto reserva e de testes.

Vale lembrar que o nome do carro é C41 devido ao adiamento da introdução do novo regulamento técnico para 2022, o que forçou várias equipes a mudarem a ordem de classificação dos chassis. Assim, o carro de 2022 da Alfa será o C40.

O carro de 2021 apresenta mudanças na pintura, com o branco voltando a ser a cor predominante, diferente de 2020, quando o vermelho ocupava a maior parte.

A montadora italiana entre em seu terceiro ano na volta à F1. Em 2019, teve um bom ano, terminando em oitavo, mas estando frequentemente na zona de pontos. No ano passado, porém, o problemático motor da Ferrari fez com que a Alfa se afastasse do pelotão do meio, passando a andar mais próxima de Haas e Williams no fundo do grid.

Para 2021, a Ferrari promete entregar um motor mais potente que o do ano passado e, com isso, a Alfa Romeo espera que consiga voltar a frequentar a zona de pontos com mais regularidade, mas, para isso, terá que enfrentar uma forte disputa do pelotão do meio com McLaren, Aston Martin, Alpine e a própria Ferrari.

No evento, Vasseur falou que o grande desafio com relação ao C41 foi saber onde investir as duas fichas de desenvolvimento que cada equipe teria direito para resolver os problemas do modelo anterior, que foi essencialmente mantido para este ano.

As mudanças do carro da Alfa Romeo estão concentradas na aerodinâmica. Por isso a equipe suíça gastou suas fichas de desenvolvimento para mexer na frente do carro, apresentando um novo bico.

O carro fará sua estreia nas pistas já na próxima sexta, em um teste no circuito de Barcelona na Espanha, em preparação para a pré-temporada no Bahrein, entre 12 e 14 de março.

"O lançamento de um novo carro é sempre um momento emocionante, o união de meses de esforço de todos na fábrica para iniciar uma nova aventura", disse Vasseur.

"Acho que a filosofia da equipe segue a mesma: fazer amanhã um trabalho melhor do que estamos fazendo hoje. Terminamos em oitavo no ano passado então precisamos buscar algo melhor em 2021. Precisamos melhorar em cada departamento, seja na pista, seja na fábrica".

"Toda equipe no grid tem altas expectativas no momento: todas esperam ter feito um bom trabalho nas férias e estar em boa posição para o começo da temporada, mas logo será o momento de mostrarmos o que temos em mãos".

A equipe suíça manteve sua dupla de pilotos pelo terceiro ano consecutivo, apesar de que, por um breve período em 2020, parecia que poderia ter duas caras novas para este ano. Rumores falavam de uma possível aposentadoria de Kimi Raikkonen, enquanto a falta de resultados de Antonio Giovinazzi não agradava nem a equipe nem a Ferrari, já que o italiano segue ligado à montadora. Mas, no final das contas, nada mudou.

Raikkonen seguirá fazendo história em 2021 ao disputar sua 19ª temporada na F1, estendendo seu recorde de piloto com mais GPs disputados na categoria. Até o momento já são 332. E apesar de falar que ainda não sente que o momento de se aposentar está chegando, é preciso considerar que o finlandês já tem 41 anos. Ele é um dos muitos pilotos que está em seu último ano de contrato no grid, por isso não podemos descartar a possibilidade de que esse possa ser o último ano do campeão de 2007 no grid da F1.

Por outro lado, Giovinazzi também está em um contrato de apenas um ano, mas em uma situação bastante diferente. Essa será apenas a sua terceira temporada completa na categoria, mas chega a 2021 pressionado para entregar resultados.

O piloto afirmou recentemente que a Ferrari tem objetivos bem detalhados para ele cumprir em 2021, e precisa melhorar sua performance se quer seguir na F1 no futuro. Afinal, a Ferrari possui uma Academia de Pilotos muito forte por trás e nomes como Callum Ilott, Robert Shwartzman e mais esperam conseguir a tão sonhada vaga na F1 em um futuro próximo.

Este é o último ano do acordo da Alfa Romeo com a Sauber, e é preciso prestar atenção no futuro dessa parceria. No primeiro trimestre deste ano, estamos acompanhando a fusão da Fiat-Chrysler com o Grupo PSA, formando a Stellantis, nome do novo conglomerado, que passa a ser um dos gigantes do mundo automotivo.

Uma das primeiras atitudes da operação da Stellantis é uma redefinição das marcas, incluindo as atividades esportivas. Isso vai mexer com outras gigantes como Peugeot, Citröen, Maserati e mais. Nada impede que a Stellantis faça o mesmo que a Renault fez com a Alpine, repassando o acordo para alguma das outras marcas que faz parte de seu grupo.

Veja imagens do C41, carro da Alfa Romeo para a temporada 2021 da F1:

Alfa Romeo Racing C41 1 / 6 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 2 / 6 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 3 / 6 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 4 / 6 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 5 / 6 Foto de: Alfa Romeo Alfa Romeo Racing C41 6 / 6 Foto de: Alfa Romeo

