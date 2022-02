Carregar reprodutor de áudio

Seguindo o calendário de apresentações dos carros de 2022 da Fórmula 1, a AlphaTauri é a quinta equipe é lançar seu novo monoposto, chamado por eles de AT03. Depois de mais um bom ano em 2022, a escuderia de Faenza busca dar um passo acima e superar sua posição no último mundial de construtores: o sexto lugar.

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda seguem sendo a formação, com o francês em um de seus melhores momentos na categoria - almejando um possível retorno à Red Bull e o japonês querendo se provar após um primeiro ano de adaptação.

