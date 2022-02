Carregar reprodutor de áudio

A AlphaTauri apresentou seu novo carro para a temporada 2022 da Fórmula 1, o AT03, com o qual tentará surpreender na primeira temporada com os novos regulamentos, que tentarão fazer as corridas mais emocionantes e competitivas.

A escuderia de Faenza revelou o monoposto em um vídeo transmitido ao vivo às 8h desta segunda-feira (14) com seus dois pilotos, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

Com isso, a AlphaTauri foi a quinta equipe a mostrar o novo carro, depois de Haas, Red Bull, Aston Martin e McLaren. Os italianos prepararam, como esperado vendo suas performances anteriores, uma apresentação promovendo sua marca de roupas, em um momento muito bom para todo o público japonês que deseja ver Tsunoda ter sucesso na F1.

Confira o AT03 de todos os ângulos:

AlphaTauri AT03 1 / 4 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT03 2 / 4 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT03 3 / 4 Foto de: AlphaTauri AlphaTauri AT03 4 / 4 Foto de: AlphaTauri

Como também aconteceu com a maioria das escuderias, exceto a Haas, a equipe sofreu um vazamento dias antes de mostrar o design real do AT03, revelando a manutenção do azul e branco utilizados nos dois primeiros anos sob o novo nome.

Quanto aos pilotos, Gasly estará em sua quinta temporada em tempo integral, depois de fazer sua estreia no meio da temporada de 2017 com a Toro Rosso. O francês tentará seguir com o desempenho positivo, principalmente nas classificações, e tentará maximizar os resultados nas corridas.

Tsunoda, por sua vez, terá uma nova oportunidade com a AlphaTauri após sua temporada de estreia. O japonês quer impressionar seus chefes para tentar um dia dar o salto à Red Bull e se tornar o primeiro piloto de seu país a vencer na F1.

