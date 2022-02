Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora da Mercedes apresentar o modelo que vai competir na temporada 2022 da Fórmula 1. O W13 terá o trabalho de manter a supremacia da equipe alemã no campeonato de construtores, já que desde 2014 comanda a maior categoria do automobilismo mundial em sua era híbrida.

A grande expectativa é se o carro voltará a poder ser chamado de 'Flechas de Prata', já que nos último dois anos o time adotou a pintura negra, como forma de apoio à causa antirracista.

A equipe terá a estreia de George Russell em tempo integral, que será companheiro de Lewis Hamilton, após cinco temporadas em que o papel foi de Valtteri Bottas. Já o heptacampeão mundial chega 'mordido' depois da controversa decisão do título de 2021 e um longo período de silêncio na imprensa e redes sociais.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: