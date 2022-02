Carregar reprodutor de áudio

A Porsche e a Red Bull estão em estágios avançados nas conversas para uma parceria na Fórmula 1 em relação ao fornecimento de motores. Segundo apurou o Motorsport.com, a montadora alemã deve definir, no começo de março de 2022, que impulsionará o time austríaco de 2026 em diante.

O grupo Volkswagen tem avaliado uma entrada na F1 a partir do novo regulamento de motores já há algum tempo, tendo alocado representantes de Porsche e Audi para reuniões de alto escalão sobre as unidades que serão utilizadas de 2026 em diante.

A Porsche tem sido especulada como possível fornecedora da Red Bull desde quando a Honda, atual provedora de unidades de potência da escuderia de Milton Keynes, anunciou que deixaria a categoria.

Fontes indicaram ao Motorsport-Total.com, edição alemã do Motorsport.com, que as tratativas entre Red Bull e Porsche estão tão avançadas que uma assinatura só depende de aprovação da cúpula do grupo VW.

Isso pode acontecer já no começo de março, caso não haja obstáculos por parte da dita diretoria germânica. Assim, o possível retorno da Porsche à F1 como fornecedora de motores estaria quase assegurado.

De acordo com a apuração, o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, e o chefe de automobilismo do grupo VW, Fritz Enzinger, teriam sido determinantes para o rápido encaminhamento das negociações. Ambos os dirigentes são austríacos.

De todo modo, ambos mantiveram um discurso discreto nos últimos meses, ao ponto em que Marko afirmou à ServusTV -- de propriedade da Red Bull -- que a equipe "conversou com muitas companhias no passado".

Questionado sobre os rumores de uma parceria entre 'RBR' e Porsche, Marko respondeu: "Continuamos conversando, mas nada está fechado". Mas o CEO da Porsche, Oliver Blume, demonstrou otimismo com as últimas reuniões da F1 sobre os motores do futuro da categoria.

Especialmente em relação aos planos de migração para combustíveis sintéticos. Enquanto isso, o chefe de automobilismo da Porsche, Thomas Laudenbach, disse em novembro que as as condições para uma possível entrada da montadora na F1 estão "se tornando verdadeiras".

No mês passado, Marko revelou que a Honda continuaria a fornecer as unidades de potência da RBR, direta ou indiretamente, até o fim de 2025, através da Red Bull Powertrains ou de qualquer outro nomenclatura. De 2026 em diante, porém, o 'espaço' está aberto.

Nesse sentido, a própria formação da Red Bull Powertrains em Milton Keynes é atrativa para a Porsche, uma vez que daria flexibilidade à montadora em relação ao local de desenvolvimento da maquinaria, já que pelo menos algumas peças poderiam ser fabricadas fora da Alemanha.

A Porsche esteve próxima de voltar à F1 em 2017, mas a extensão dos regulamentos de motores daquela época até 2021 dissuadiram a montadora de regressar à categoria. Agora, o retorno volta à tona, enquanto a Audi é especulada como potencial fornecedora da McLaren.

A Porsche já teve envolvimento com a F1 no passado, incluindo período de sucesso com a McLaren, em parceria com a TAG, nos anos 1980 -- com Niki Lauda e Alain Prost. Sua última participação foi em 1991, quando desenvolveu um motor de qualidade 'questionável' para a Footwork.

