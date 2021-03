O Grupo Bandeirantes estreou sua cobertura na Fórmula 1 no fim de semana, envolvendo a Band aberta e o Bandsports, na TV fechada. A média de audiência auferida pelo IBOPE em São Paulo foi de 5 pontos, com pico de 6.2. No Rio de Janeiro, a média foi de 3 pontos e nas demais praças a média foi de 4.

Os números são bem maiores do que os vistos na Band nos últimos fins de semana antes da F1, contando com o futebol internacional durante o Show do Esporte. No domingo anterior, a média para o horário era de apenas um ponto.

Mas, se por um lado o copo pode estar meio cheio, há também o outro que pode evidenciar o copo meio vazio.

No último GP do Bahrein, realizado no final de novembro, os números superam, e muito, os vistos na corrida do fim de semana. Em São Paulo a média havia sido de 9 pontos, no Rio foram 10 e nas outras praças 9.

Em comparação com a abertura do campeonato do ano passado, no GP da Áustria, realizado em 5 de julho, a diferença não é tão grande, com 8 pontos em São Paulo, 7 no Rio de Janeiro e 8 nas demais praças atendidas pelo IBOPE.

Um dado importante é a participação, que é a referência entre os televisores que estão ligados no momento. Neste caso a superioridade ‘Global’ é maior. Enquanto na Band o número foi de 12% em SP, no Rio 6% e nas demais praças 9%, no GP do Bahrein de novembro esse número era de 25% em SP, 26% no RJ e 23% no restante do país.

O patamar não muda muito em comparação à abertura do campeonato anterior, com 25% em São Paulo, 24% no Rio e nas outras praças.

Vale lembrar que a própria F1 considera que os números registrados pela Band serão menores em comparação com os da Globo. O diretor de direitos de mídia da F1, Ian Holmes vê com bons olhos a maneira de como a emissora recebeu a nova atração. Além disso, o representante da categoria admitiu que a intenção da Globo era exibir apenas a metade das corridas ao vivo em 2021.

