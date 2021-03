O diretor esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, elogiou o piloto da AlphaTauri, Yuki Tsunoda, por sua impressionante estreia no Bahrein, afirmando que o jovem japonês é o "melhor novato que a F1 já teve em anos".

Como protegido da Honda, Tsunoda foi promovido a AlphaTauri no lugar de Daniil Kvyat, após uma única temporada na Fórmula 2. Ele largou em 13º no grid depois de lutar para fazer uma boa volta no Q2, mas depois produziu uma exibição combativa que o viu duelar com o bicampeão mundial Fernando Alonso antes de conseguir o nono lugar de Lance Stroll na última volta da corrida.

Brawn acredita que a promoção de Tsunoda foi uma decisão acertada da Red Bull e considerou o jovem de 20 anos o melhor novato da F1 em anos.

"Estou realmente impressionado com Yuki Tsunoda. Eu o conheci no fim de semana pela primeira vez e ele é um personagem realmente impressionante", escreveu Brawn em sua coluna do GP do Bahrain.

“Ele é muito divertido e sua linguagem no carro pode ser um pouco frutada. Ele mostrou algumas ultrapassagens brilhantes na corrida, o que é encorajador considerando que foi sua primeira corrida na F1.”

"Ele é o melhor novato que a F1 já teve em anos, tendo sido bastante impressionante em qualquer campeonato em que competiu. Sua promoção pela Red Bull parece uma jogada brilhante."

Brawn acrescentou que deixou Bahrain "otimista" sobre como a temporada de 2021 vai se desenrolar depois de testemunhar uma batalha tensa pela vitória entre o campeão mundial da Mercedes Lewis Hamilton e Max Verstappen da Red Bull.

"As mudanças nas regras durante o inverno parecem ter diminuído a diferença entre os carros do grid.", explicou o ex-diretor técnico e chefe de equipe.

"Com as equipes definidas para se concentrar em breve no carro do próximo ano, pode ser que ninguém se afaste de forma alguma e temos uma temporada épica pela frente."

