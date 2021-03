O fim de semana de abertura da temporada da Fórmula 1 também foi o da primeira cobertura da Band como detentora dos direitos de transmissão da categoria após quase 40 anos.

A transmissão, que começou às 9h para São Paulo e foi para a rede nacional às 10h30, atingiu pico de 6.2 pontos em São Paulo, tendo 5.1 de média durante o período em que a corrida acontecia. Para se ter uma ideia da melhora, no último domingo, na mesma faixa de horário, a Band registrava um ponto com o futebol internacional.

Mas a F1 não resultou na liderança. Às 13h40, momento da chegada do GP, a Globo liderava com 10.4, o SBT era o segundo com 8.1 e a Band tinha 6.1, à frente da Record, com 5.3.

Os números se referem apenas à medição feita na Grande São Paulo. Cada ponto representa 76 mil domicílios ou cerca 205 mil pessoas.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: GUERRA de Hamilton e Verstappen e destaques do Bahrein com Rico Penteado e Felipe Motta | PÓDIO

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.