Ayrton Senna é destaque em exposição da F1 em São Paulo

A cidade de São Paulo recebe a partir desta terça-feira (18), na Oca do Parque do Ibirapuera, a exposição “50 Anos de GP no Brasil”, que celebra a história da Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial, no País. E quem visitar a mostra verá uma ala inteira dedicada a Ayrton Senna, mais importante piloto brasileiro e tricampeão mundial.

Entre os mais de 180 itens expostos em toda a mostra, estão objetos que mexem com o imaginário do fã brasileiro de esporte a motor: o macacão original usado por Ayrton Senna no GP do Brasil de 1993, prova vencida pelo brasileiro. Lá estão também o capacete, também original, daquela corrida e o troféu recebido pelo tricampeão em Interlagos.

Outro item que está presente na exposição é uma réplica da Lotus 97 T, pilotada por Ayrton Senna em sua primeira vitória na F1, o Grande Prêmio de Portugal de 1985, realizado no circuito do Estoril. Além do tricampeão, todos os 32 pilotos brasileiros que disputaram ao menos uma corrida na categoria, são lembrados no evento, incluindo Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, que esteve no campeonato entre 2010 e 2012.

“É muito gratificante ver uma exposição que mostra tanto da história da Fórmula 1 no País e que dá um grande destaque para toda a carreira de Ayrton Senna. Para nós, de Senna Brands, é motivo de orgulho ver o legado deixado por Ayrton ser exaltado em um evento da categoria onde ele fez sua história, e também saber que tantos fãs poderão relembrá-lo através deste evento”, diz Bianca Senna, CEO de Senna Brands.

A exposição “50 Anos de GP no Brasil” estará aberta até o dia 20 de novembro, dia em que será disputado o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, e estará aberta de terça a domingo. Os ingressos custam R$ 50, exceção feita às terças-feiras, quando a entrada é gratuita. Parte do valor das vendas serão revertidos ao Instituto Ayrton Senna.

EXPOSIÇÃO “50 ANOS DE GP NO BRASIL”

Quando: de 18 de outubro a 20 de novembro (de terça a domingo)

Onde: Oca do Parque do Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n, São Paulo)

Horário: de terça a domingo, das 10h às 21h, em horários pré-agendados

Ingressos: eventim.com.br/expo50anosGP

