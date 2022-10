Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari decidiu trocar o motor de Charles Leclerc para o GP dos EUA de Fórmula 1. O monegasco começará um fim de semana de recuperação em Austin, pois, inevitavelmente, será penalizado com cinco posições no grid porque a equipe italiana aprovaram a montagem do PU6 na F1-75 do carro #16.

A introdução do afresco 066/7 tem uma função estratégica: o grupo de trabalho liderado por Enrico Gualtieri interveio nos aspectos técnicos que prejudicavam a confiabilidade do motor Ferrari e, com o pleno consentimento da FIA, foram feitas alterações que introduzem novos soluções (materiais ao invés de tratamentos) que serão testadas em função de 2023.

Não há dúvida de que com a adoção do motor Superfast projetado por Wolf Zimmermann, a escuderia italiana deu um grande passo à frente em termos de potência, mas em busca de potência pagou um preço no altar da confiabilidade.

Foi uma escolha precisa do chefe da equipe, Mattia Binotto, ciente de que com o congelamento das unidades até o final de 2025 não haveria como recuperar o desempenho, enquanto pelo regulamento teria sido permitido trabalhar na duração.

Zimmermann disponibilizou um inovador seis cilindros com um novo sistema de combustível que permite à câmara de combustão garantir uma fase de combustão com tempos de ignição muito rápidos.

Ferrari, portanto, após dois anos de esquecimento em que a unidade de potência da equipe havia sido "deflacionada" após o acordo secreto assinado com a FIA sobre uma irregularidade nunca comprovada no sistema de injeção, está de volta com uma unidade que pode rivalizar com a melhor concorrência.

Os repetidos fracassos acumulados por Charles Leclerc e Carlos Sainz condicionaram fortemente a temporada 2022, portanto o time de Maranello escolheu um caminho conservador para evitar abandonos, ao mesmo tempo em que reduziu o potencial do trem de força.

Substituições frequentes do seis cilindros, para evitar atingir o ponto de ruptura das peças mais fracas, permitiram aos engenheiros trabalhar em soluções que não eram "tampão", mas definitivas, visando motores que terão que ter uma vida útil de sete a oito GPs para atingir as metas do próximo ano.

Leclerc fará uso do PU6, que é um importante banco de testes: a Ferrari poderá procurar novamente a potência total, ajustando, ao mesmo tempo, as estratégias eletrônicas do híbrido de acordo com um novo mapeamento mais potente. De acordo com rumores, devemos descobrir o valor do novo ERS introduzido na F1-75 em Spa-Francorchamps, que, até agora, valeu um par de quilos em economia de peso, mas escondeu a melhoria de desempenho.

Caberá a Carlos Sainz buscar a pole position no Texas, enquanto Charles nos últimos quatro GPs vai a caça para defender o segundo lugar no campeonato de pilotos, já que sua margem para Sergio Pérez é de apenas dois pontos.

Em Austin é possível ultrapassar, portanto será interessante ver se a escuderia consegue arrancar um 'coringa' que lhe permita olhar para o final da temporada com a esperança de quebrar a hegemonia da Red Bull com uma vitória, especialmente porque nos Estados Unidos a eficácia real da última evolução do assoalho que apareceu em Suzuka deve ser avaliada, já que no Japão a chuva havia complicado a compreensão dos dados, o que de qualquer forma havia sido positivo.

