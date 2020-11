O ano de 2020 é marcado pelos recordes que Lewis Hamilton vem quebrando na Fórmula 1, especialmente entre o inglês e Michael Schumacher. Muitas das marcas eram encaradas como inatingíveis, como o de número de títulos, igualada pelo piloto da Mercedes no domingo, após vitória no GP da Turquia.

Em conversa durante Live no Instagram com o jornalista Reginaldo Leme, Rubens Barrichello falou sobre a grandeza dos feitos de Hamilton e admitiu que o inglês é melhor do que seu ex-companheiro de Ferrari: “É fenômeno, é tudo”, disse Rubinho após Regi relatar os números grandiosos de Hamilton na F1. “Ele é melhor que o Schumacher? (pausa) Eu acho que é. Eu competi com os dois e peguei o momento inicial do Hamilton, mas é.”

E não só Hamilton foi assunto. Logo em seguida, Barrichello lembrou de declarações polêmicas de Fernando Alonso, em que o espanhol dizia que era melhor que o alemão.

“O Alonso deu uma entrevista que é uma daquelas que eu não gosto de dar, mas ele é um cara direto. Perguntaram ‘qual é a chance de acontecer com ele o que aconteceu com o Schumacher? Ficou três anos fora, voltou e não andou bem’. E o Alonso falou: ‘eu sou melhor que o Schumacher’.”

Independentemente de quem é o melhor, Rubinho vê com bons olhos o retorno do bicampeão mundial à F1.

“Ele, com certeza está mais bem preparado, tem andado mais de F1 do que o Schumacher programou em voltar, tem andado de kart quase todo dia, então eu não vejo o Alonso andando mal. Eu não sei se ele volta no mesmo nível que saiu. Tudo bem, quando ele saiu, estava na McLaren, qualquer que seja o companheiro de equipe do Alonso, vai dar caldo. É um líder e o Ocon ele terá a melhor chance do mundo. O Alonso voltará em um nível mais alto.”

