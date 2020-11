O diretor-esportivo da Fórmula 1, Ross Brawn, acredita que Max Verstappen e Charles Leclerc pagaram o preço por sua inexperiência no GP da Turquia e avalia que a "velha guarda" se beneficiou com as condições complicadas.

Os pilotos tiveram dificuldade com a aderência à pista recapeada durante os treinos livres de sexta-feira para o GP da Turquia, fazendo voltas bem abaixo do ritmo esperado.

A chuva que veio tanto na qualificação como na corrida tornou as condições extremamente difíceis para os astros.

Brawn avalia que as condições favorecerem os mais experientes, com Lewis Hamilton, Sergio Perez e Sebastian Vettel chegando ao pódio, e nomes como Verstappen e Leclerc cometendo erros.

Verstappen terminou em sexto depois de rodar duas vezes, enquanto Leclerc caiu para quarto após um erro quando disputava posição com Perez na última volta.

"O que vimos foi a velha guarda demonstrando sua experiência e os jovens mostrando que têm um pouco mais a aprender", disse Brawn em sua coluna para o site oficial da F1.

“Foi fascinante assistir ao desempenho de Sebastian (Vettel) neste fim de semana. O domingo nos lembrou de seu profundo talento. Ele tem estado um pouco na sombra de Charles neste seu último ano com a Ferrari, então acho que o GP da Turquia foi um grande dia para ele”

“Em contraste, os pilotos mais jovens - como Charles e Max - cometeram erros. Eles não tinham se aventurado em uma uma corrida como esta antes.

“Foi um verdadeiro desafio imaginar como os pneus se comportariam e prever em que estado estariam com 10 ou 20 voltas - foi aí que entrou a experiência.

"Mas este será outro ponto de experiência que irá contar para esses jovens pilotos. Se fizéssemos outra corrida na Turquia amanhã, tenho certeza que muitos deles teriam uma abordagem diferente."

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Brawn também rebateu as críticas sobre a superfície escorregadia da nova pista no Istanbul Park - e disse que permitiu aos pilotos mostrarem seu talento "ao máximo".

George Russell disse que eles estavam "sendo feitos para parecerem idiotas" no asfalto recapeado, com alguns pilotos tendo problemas para atingir a temperatura ideal dos pneus.

No entanto, Brawn insistiu que as condições difíceis deram aos pilotos a chance de demonstrar suas habilidades.

"Eu entendo que os pilotos não ficaram satisfeitos com os níveis de aderência, mas foi uma consequência da decisão tardia de correr lá, pois o calendário foi revisado para se adequar à pandemia do coronavírus.”

“Alguns pilotos baixaram a cabeça e aceitaram, outros acharam que era uma distração. Ter uma pista desafiadora como a que tivemos neste fim de semana não foi ruim. Mostrou o talento do piloto ao máximo”.

