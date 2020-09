Barrichello revela mudança de conduta da FIA sobre recorde de corridas dele com o de Raikkonen

Rubens Barrichello viu seu recorde de largadas da F1 ser igualado por Kimi Raikkonen no GP da Rússia. Ambos agora têm 322 corridas iniciadas na maior categoria do automobilismo mundial. A busca do finlandês agora vai na superação das 326 corridas em que Rubinho esteve presente no fim de semana de GP, marca essa que deve ser quebrada ainda em 2020.

O brasileiro comentou o recorde em uma live com o jornalista Reginaldo Leme, em que falou sobre quando ele, Barrichello, superou o antigo recorde de corridas de Riccardo Patrese, revelando que a F1 não o procurou para algo semelhante com o recorde de Kimi.

“Eu achei estranho é que quando eu fui fazer minha corrida de número 257, o recorde era de 256 do Patrese. A FIA chamou o Patrese para ir à pista. Tudo bem que eu não poderia porque estava em corrida, mas eu não fui nem comunicado quanto a isso.“

No fim de semana do GP da Rússia, Barrichello estava na Argentina, onde também compete na Super TC2000.

Rubinho também brincou sobre os números, citando outro piloto que pode superar ele e Raikkonen.

“É como falei, se é 322 ou 326, o Raikkonen vai bater de qualquer jeito, então não adianta chorar. Se fosse acabar o ano com 325, eu ia falar ‘segura mais um segundo aí, meu irmão’, mas não tem o que fazer. O Alonso tem 311, esse no ano que vem, passa.”

